همدلی برای سلامت؛ اردوی جهادی در خمام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، روستای برمچه‌بالا در شهرستان خمام از صبح تا عصر جمعه چهاردهم آذرماه، میزبان اردوی جهادی سلامت یک روزه بود که با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی، جلوه‌ای از وحدت و همدلی برای خدمت به مردم را به نمایش گذاشت.

این برنامه انسان‌دوستانه که به نیت شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، با استقبال بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی منطقه همراه بود و فضایی سرشار از صمیمیت و امید در این روستا ایجاد کرد.

فرماندار خمام: خدمات رایگان سلامت برای اهالی

عصمت محمددوست، فرماندار خمام، با اشاره به برپایی کمپ سلامت در مرکز مسجد آقا دوبرادران، اعلام کرد: در این کمپ تیمی متشکل از فوق‌تخصص‌های قلب و عروق و مغز و اعصاب، متخصصین داخلی، زنان، پوست، دندانپزشک و پزشک عمومی به ویزیت، مشاوره و تشخیص بیماری‌های اهالی پرداختند.

وی افزود: در این بخش بالغ بر ۲۰۰ نفر ویزیت شده و داروهای تجویز شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون ریال به صورت رایگان میان نیازمندان توزیع شد که گامی ملموس در کاهش بار درمانی خانواده‌ها به شمار می‌رود.

محمددوست ضمن تقدیر از همکاری بین بخشی مؤثر در برگزاری اردو، از تداوم ماهیانه برگزاری اردوهای جهادی در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت خدمت‌رسانی به مردم، تحقق عدالت در سلامت و تقویت پیوندهای اجتماعی است.

حضور مسئولان محلی و نمایندگان مردم

این رویداد با حضور گسترده مسئولان محلی برگزار شد. حجت‌الاسلام محسن فداکار، امام جمعه شهرستان خمام، مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، اسماعیل عبداللهی، مشاور عالی استاندار و فرماندار شهرستان در جمع مردم و خدمت‌گزاران حضور یافتند.

همچنین میز خدمت جهادی ادارات شهرستان خمام با حضور رؤسای این ادارات برقرار شد تا به صورت متمرکز موانع اداری را برطرف کرده و به درخواست‌های مردمی پاسخ دهد. این میز خدمت نقطه اتصال مستقیم مردم با مسئولان اجرایی شهرستان بود.

خدمات فراتر از درمان

اردوی جهادی سلامت خمام تنها به خدمات پزشکی محدود نبود و بخش‌های مشاوره روانشناسی و حقوقی نیز به دغدغه‌های روحی و مسائل قانونی مراجعین پاسخ دادند. در حاشیه این برنامه، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی متنوعی برای خانواده‌ها و جوانان تدارک دیده شد که بر غنای رویداد افزود و فضایی نشاط‌آور و آموزنده ایجاد کرد.

محمدحسین انصاف‌دوست، مسئول گروه جهادی ثارالله (ع) رشت، با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سپاه خمام و جمعیت هلال‌احمر گفت: برگزاری این اردو یادآور روحیه فداکاری شهدای جنگ ۱۲ روزه است و ادامه و گسترش چنین برنامه‌های خدمت‌رسانی در مناطق مختلف در دستور کار ما قرار دارد.

مسئول اجرایی اردو، شباهنگ رجبی نیز برگزاری این برنامه را نماد روحیه جهادی و همدلی در جامعه دانست و تصریح کرد: حضور پرشور مردم نشان از اعتماد و نیاز واقعی در مناطق کمتر برخوردار دارد و ما متعهد به تداوم این مسیر برای کاهش دغدغه‌های درمانی و معیشتی خانواده‌ها هستیم.

اردوی جهادی سلامت خمام، فراتر از یک اقدام درمانی مقطعی، تصویری ملموس از همت جمعی برای ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و همبسته‌تر بود.