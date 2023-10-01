اردوهای جهادی در نقاط محروم دشتی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح یکشنبه در بازدید از اردوی جهادی مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در روستای کردوان سفلی ضمن تقدیر از اقدامات گروه‌های جهادی در مناطق محروم شهرستان اظهار داشت: انتظار داریم این اردوها به دیگر نقاط محروم شهرستان گسترش یابد تا همه مردم از مزایای آن بهره مند شوند.

وی افزود: تاکنون چندین اردو جهادی در بخش‌های مختلف برگزار شد که تلاش داریم تا پایان سال این اردوها برگزار شود.

فرماندار دشتی بیان کرد: این اردو با حضور متخصصین برگزار و خدماتی از جمله ویزیت، معاینه، خدمات دارویی رایگان همراه با آموزش و مشاور تغذیه و روان انجام شد.

وی تصریح کرد: در این اردوی یک روزه تعداد ۴۷۲ نفر از این خدمات رایگان استفاده کردند.

بحرانی خاطر نشان کرد: متخصصان حاضر در این اردوی جهادی شامل چشم پزشکی، متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، ارتوپد، داروساز، کارشناس تغذیه و کارشناس روان می‌باشد.