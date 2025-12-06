به گزارش خبرگزاری مهر، وحید براتیزاده در نشست هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی خمین گفت: هفته فرهنگی خمین از ۱۵ تا ۲۱ آذر در سه بخش جانبی شامل نمایشگاه توانمندیهای شهرستان، برنامههای محتوایی و نشستهای تخصصی برگزار میشود.
وی افزود: این هفته باید به بستری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان تبدیل شود و تمرکز آن بر توانمندیهای مردمی، صنایع کوچک و روستاها باشد.
فرماندار خمین گفت: برنامههای هفته فرهنگی خمین با محوریت جنگ ۱۲ روزه، ایثار و شهادت و تجلیل از خانوادههای شهدا برگزار میشود.
براتی زاده ادامه داد: روز شانزدهم آذر به مناسبت روز دانشجو به دانشگاهها اختصاص یافته و مدیریت برنامهها بر عهده دانشجویان است تا با بهرهگیری از اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، برنامههایی نوآورانه و مشارکتی اجرا کنند.
وی گفت: روز هفدهم آذر به موضوع شوراها و مشارکت سیاسی، انتخابات پیشرو، بررسی نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه محلی اختصاص مییابد.
فرماندار خمین گفت: برنامههای روز هجدهم آذر با محوریت اقتصاد و سرمایهگذاری برگزار میشود و شامل بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری خواهد بود، همچنین از ظرفیت خمینیهای مقیم تهران و پزشکان بومی برای برگزاری همایشهای تخصصی استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: برگزاری همایش ائمه جمعه، نشستهای فرهنگی و هنری، معرفی بانوان فعال در انقلاب اسلامی و اختصاص روزی به روستاها در این هفته پیش بینی شده است.
براتی زاده گفت: هدف ما مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، مساجد، اوقاف و انجمنهای فرهنگی و هنری در چهارمین دوره هفته فرهنگی خمین است.
براتیزاده تأکید کرد: در هفته فرهنگی خمین به جای تمرکز بر شرکتهای بزرگ، باید صنایع کوچک و روستایی معرفی شوند تا ضمن ایجاد انگیزه، زمینه سرمایهگذاری و اشتغالزایی در شهرستان فراهم شود.
