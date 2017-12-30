به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی روز شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان خمین اظهار داشت: برنامه ریزی هدفمند و راهبردی در تقویت کیفیت و محتوای برنامه های فرهنگی و استفاده از ظرفیت های تشکل های مردم نهاد، گامی موثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان است و به تقویت مسئولیت اجتماعی کمک می کند.

فرماندار خمین ادامه داد: برگزاری کرسی های آزاداندیشی، افزایش مشارکت تشکل های مردم نهاد در ارتباط با حوزه فرهنگی، تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی، اجرای برنامه های نمایشی و هنری، گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت مفاخر شهرستان از رویکردهای مهم در برگزاری هفته فرهنگی در خمین است.

ساداتی تصریح کرد: هدف از برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان ها شناخت ظرفیت های فرهنگی مغفول مانده و تمرکز زدایی در راستای بومی سازی ظرفیت ها و تقویت همگرایی فرهنگی و اجتماعی است که مسیر رشد فرهنگی و توجه به حقوق شهروندی را به دنبال دارد.

فرماندار خمین با بیان اینکه باید درک درستی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه حاصل شود تا به واسطه آن رویکرد صحیح برای ارتقای شاخص های فرهنگی پیگیری گردد، اظهار کرد: در دور اول برگزاری هفته فرهنگی شهرستان خمین ۵۰۰ برنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی اجرا شد و تلاش می شود در دور دوم بر کیفی سازی و حجم محتوای برنامه ها افزوده شود و همچنین در این هفته پروژه های فرهنگی به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: براساس زمان بندی تعیین شده هفته فرهنگی در شهرستان خمین همزمان با دهه فجر از ۱۲ تا ۱۹ بهمن برگزار می شود.