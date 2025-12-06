روزنامه عبری زبان معاریو با انتشار گزارشی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی دوره اخیر شاهد درگیری‌های سختی میان افسران و عناصر سیاسی این رژیم بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است، عملکرد یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر جنجالی برانگیز بوده است چرا که اتهامات گسترده‌ای علیه وی مبنی بر شکست در اداره ارتش رژیم صهیونیستی و اقدامات منفی کاتز در قبال امنیت این رژیم مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، مداخله کاتز در ارتش و تبدیل کردن ستاد آن به محلی برای تحقق منافع سیاسی باعث توقف روند ترفیع نظامیان و تهدید آینده آنها شده است. عملکرد کاتز در نهایت باعث تهدید ثبات ارتش رژیم صهیونیستی می‌شود.

پیش از این نیز گزارش‌هایی در خصوص تشدید اختلافات سیاسی میان سیاستمداران صهیونیست و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شده بود.