به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این درخواست در آستانه سفر قریبالوقوع «فریدریش میرِتس»، صدراعظم آلمان، به تلآویو مطرح شد.
«سباستیان هیله»، معاون سخنگوی دولت آلمان، در نشست خبری در برلین گفت: ساخت شهرکها مغایر با قوانین بینالمللی است و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را نقض میکند.
او افزود: همانند دفعات پیشین، بار دیگر از کابینه اسرائیل میخواهیم روند شهرکسازی را متوقف کند.
هیله همچنین به موضع مستمر برلین در محکومیت خشونت شهرکنشینان صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی اشاره و تأکید کرد: ما هرگونه اقدام برای الحاق کرانه باختری را رد میکنیم و آن را مانعی جدی در مسیر تحقق راهحل (موسوم به) دودولتی از طریق مذاکره و اجرای طرح صلح میدانیم.
بر اساس برنامه اعلامشده، میرِتس روز شنبه به اردن سفر خواهد کرد تا با ملک عبدالله دوم شاه این کشور دیدار کند و سپس روز یکشنبه نخستین سفر رسمی خود به اراضی اشغالی را انجام خواهد داد.
