۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱:۵۶

افزایش بی‌سابقه نرخ خودکشی در ارتش رژیم اسرائیل

گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی از افزایش بی‌سابقه نرخ خودکشی در میان نظامیان این رژیم حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل، آمار خودکشی در میان نظامیان این رژیم از زمان آغاز «جنگ نسل‌کشی» در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، با رشد چشمگیری مواجه شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این افزایش به دلیل فشارهای روانی فزاینده ناشی از درگیری‌ها گزارش شده است.

بر اساس این داده‌ها، از ۷ اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد ۷ نظامی در حال خدمت فعال خودکشی کرده‌اند. در طول سال ۲۰۲۴ نیز ۲۱ مورد خودکشی در میان نظامیان صهیونیست به ثبت رسیده است.

همچنین، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا به امروز، دست‌کم ۲۰ نظامی دیگر اقدام به خودکشی کرده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که پیش از آغاز جنگ، میانگین سالانه خودکشی در میان نظامیان رژیم اسرائیل حدود ۱۲ مورد بود. با توجه به ارقام کنونی، نرخ خودکشی در طول این مدت تقریباً دو برابر شده است.

    • فریدون IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      بشر وجدان دارد و در مقابل قتل عام یک ملت وجدان به صدا در می آید و فریادش انسان را به جنون می کشاند تا از این ندا راحت شود
    • جهانبخش IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      وحوش روانی شده

