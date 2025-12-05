به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل، آمار خودکشی در میان نظامیان این رژیم از زمان آغاز «جنگ نسلکشی» در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، با رشد چشمگیری مواجه شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این افزایش به دلیل فشارهای روانی فزاینده ناشی از درگیریها گزارش شده است.
بر اساس این دادهها، از ۷ اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد ۷ نظامی در حال خدمت فعال خودکشی کردهاند. در طول سال ۲۰۲۴ نیز ۲۱ مورد خودکشی در میان نظامیان صهیونیست به ثبت رسیده است.
همچنین، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا به امروز، دستکم ۲۰ نظامی دیگر اقدام به خودکشی کردهاند.
این آمار نشان میدهد که پیش از آغاز جنگ، میانگین سالانه خودکشی در میان نظامیان رژیم اسرائیل حدود ۱۲ مورد بود. با توجه به ارقام کنونی، نرخ خودکشی در طول این مدت تقریباً دو برابر شده است.
نظر شما