شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، طی ساعات گذشته صدای چند انفجار از سمت شرق خان یونس به گوش رسیده است. منابع رسانهای از حملات جنگندههای رژیم صهیونیستی علیه این منطقه خبر میدهند.
همچنین گزارش شده که مناطقی در شرق محله التفاح هدف قرار گرفته است.
علاوه بر این حملات، قایقهای جنگی رژیم صهیونیستی نیز به صورت گسترده به سمت قایقهای ماهیگیری فلسطینیها در سواحل خان یونس تیراندازی کردند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی شرق محلههای الزیتون و الشجاعیه در شرق شهر غزه را نیز بمباران کردند. همچنین شرق المغازی در نوار غزه نیز هدف قرار گرفت.
این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی اجرای توافق آتش بس در نوار غزه هستند.
