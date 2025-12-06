خورشیدی: کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد تهران ادامه دارد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدارهای آلودگی هوا افزود: پیرو هشدار زرد آلودگی شماره ۸ مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ و هشدار نارنجی شماره ۳ مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴، به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل توجه، تا ظهر روز دوشنبه به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید مورد انتظار است.

خورشیدی ادامه داد: از بعدازظهر تا اواخر وقت دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در نیمه شمالی استان به‌ویژه ارتفاعات، بارش باران و برف و در نیمه جنوبی نیز بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره تغییرات دمایی نیز گفت: طی روزهای شنبه و یکشنبه روند افزایش نسبی دما را خواهیم داشت، اما در روز دوشنبه کاهش نسبتاً محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است.