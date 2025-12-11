هشدار نارنجی هواشناسی؛ مه، یخبندان و بارش برف در ارتفاعات تهران

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم ناپایداریهای جوی و کاهش دما طی روزهای پیشرو خبر داد.
خورشیدی با اشاره به آخرین خروجی نقشههای پیشیابی و واکاوی الگوهای همدیدی گفت: بر اساس بررسیها، طی پنج روز آینده آسمان تهران نیمهابری تا ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۱ مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴، تا روز جمعه با فعالیت متناوب سامانه بارشی در نیمه شمالی استان بهویژه ارتفاعات افزایش ابر، وزش باد، در برخی ساعات بارش باران و برف و احتمال رعدوبرق انتظار میرود، همچنین در نیمه جنوبی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید و بارش باران محتمل است.
خورشیدی گفت: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، روند کاهش نسبی دما در سطح استان حاکم میشود و در دامنهها و ارتفاعات مه و یخبندان دور از انتظار نیست.
