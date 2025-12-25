حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد، یخبندان و مه، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات همراه می‌شود.

وی افزود: از امروز تا روز شنبه و در پی صدور هشدار سطح زرد آلودگی هوا، با افزایش پایداری نسبی جو، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در سطح استان تهران مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان گفت: از بعدازظهر روز یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی دیگری به استان، افزایش ابر و در برخی مناطق به‌ویژه نیمه شمالی و غربی استان، گاهی بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.