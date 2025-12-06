مراسم تکریم ۱۰۰ مادر شهید در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از مادران شهدای استان بوشهر عصر امروز با حضور آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر، ارسلان زارع استاندار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از خانوادههای شهدا در سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا در استانداری بوشهر برگزار شد.
آیتالله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع مادران شهید در اسلام، بیان کرد: مادران شهدا با ایثار و فداکاری خود، درسهای بزرگی از مقاومت و پایمردی به ملت ایران آموختند. آنان نه تنها پرورشدهنده فرزندان ایثارگر بودند، بلکه خود نیز با صبر و استقامت بینظیر، الگوی کامل ایثار در جامعه اسلامی هستند. خدمت به خانوادههای شهدا، خدمت به اسلام و انقلاب است. ما موظفیم مشکلات این عزیزان را بهصورت ویژه پیگیری کنیم و قدردان زحمات و فداکاری آنان باشیم.
ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز در این مراسم با بیان اینکه مادران شهدا نماد صبر و مقاومت هستند، خاطرنشان کرد: جامعه امروز مدیون فداکاریهای این بانوان بزرگوار است. آنان با روحیه مقاومت و ایمان خود، نسلی را پرورش دادند که امروز سد مستحکم در برابر توطئههای دشمنان اسلام و ایران است. ما به این شهدا افتخار میکنیم و با حضور فرزندان غیور این مادران شهید، دفاع مقدس دیگری رخ داد و در این جنگ پیروز شدیم. ما خادم خانواده معظم شهدا هستیم و مدیران امروز، وامدار جانفشانیهای این شهدا هستند و امیدواریم بتوانیم از رفتار، کردار و گفتار شهدا به عنوان سرمشق زندگی بهره بگیریم.
محمد حیدری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز با اشاره به جایگاه رفیع خانوادههای شهدا، بیان کرد: تجلیل از مادران شهدا فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به صبر و پایداری این بانوان بزرگوار و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.خانوادههای شهدا عزیزترین سرمایههای جامعه هستند و خدمت به آنان وظیفه دینی برای تمام مسئولان و دستگاههای اجرایی است.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از ۱۰۰ مادر شهید استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.
