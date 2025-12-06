پزشکیان پروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری صبح شنبه در مراسم افتتاح پروژه انتقال آب خلیج فارس به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: تلاش شبانهروزی دستاندرکاران این پروژه باعث شد که آب دریا از خلیج فارس به اصفهان برسد و نیاز صنایع بزرگ به آبهای زیرزمینی و سهم زیستمحیطی زایندهرود و مردم منطقه بهطور قابلتوجهی کاهش یابد.
وی با اشاره به ادامه پیگیریهای دولت برای حل ریشهای بحران آب منطقه افزود: همانطور که پیشتر نیز جلسات متعددی داشتیم، کارهای کارشناسی توسط اساتید دانشگاه در جریان است و ما دقیقاً بر مبنای همین نتایج علمی و با نگاه به توسعه پایدار و آیندهنگرانه پیش خواهیم رفت.
رئیسجمهور تأکید کرد: نگرانیهای موجود میان استانهای مختلف کاملاً قابل درک است اما انشاءالله با همکاری، مشارکت و هماندیشی همه استانها و پذیرش نظرات کارشناسی دانشگاهیان و متخصصان برجسته، بتوانیم این مشکلات را بهطور اساسی و بدون تنش حل کنیم.
پزشکیان با تقدیر از تلاش عوامل اجرایی پروژه اظهار کرد: امید است با افتتاح این پروژه در آینده شاهد توسعه صنایع آب در منطقه نباشیم.
