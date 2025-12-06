به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی صبح شنبه در گردهمایی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بنا بر تأکید رهبر معظم انقلاب یک پدیده ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای جمهوری اسلامی است و ضرورت وجودی آن نه‌تنها کاهش نیافته بلکه ضریبی رو به افزایش یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: با پیچیده‌تر شدن مبارزه تمدنی میان حق و باطل، نقش تبلیغات و نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی در جامعه پررنگ‌تر از گذشته شده است.

وی با اشاره به اهمیت رصد دقیق تحولات جهانی گفت: امروز مؤلفه‌هایی مانند هوش مصنوعی و کوانتوم در شکل‌دهی نظم نوین جهانی نقش دارند و باید نسبت آن‌ها با فرهنگ‌سازی و تبلیغات اسلامی مشخص شود.

صاحبقرانی تأکید کرد: هر جا دین نتوانسته نسبت خود با مدرنیته را روشن کند، مسئله فراتر از اختلاف مذهبی، به بی‌دینی تبدیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه جریان استعمار حتی در جوامع کاملاً شیعه یا سنی نیز به‌دنبال ایجاد گسست‌های اجتماعی است، افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر بر شکاف اجتماعی در کشور حساب باز کرده بود اما مردم با اتحاد مقدس و انسجام بیشتر این نقشه را ناکام گذاشتند.

وی گفت: علیرغم طراحی عملیات‌های جدید، دشمن تاکنون نتوانسته نقطه ضعفی در مردم پیدا کند و زمام انسجام اجتماعی همچنان در اختیار خود ملت است.

صاحبقرانی با تأکید بر اینکه هیچ کاری مهم‌تر از حفظ انسجام اجتماعی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: اعتماد عمومی به جایگاه علما هنوز برقرار است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

وی نهضت بزرگ زندگی با آیه‌ها را یکی از مهم‌ترین اقدامات فرهنگی دانست و بیان کرد: هدف این برنامه انس مردم با قرآن، حفظ و تدبر در آیات و جاری‌سازی آن در زندگی است.

صاحبقرانی گفت: این طرح که مورد تأکید رهبر انقلاب است برای دومین سال در ماه رمضان ادامه یابد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری تربیت ۱۰ میلیون حافظ بین یک تا سی جز دنبال می‌شود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، حفظ ۲۰۰ آیه معادل حدود یک جز قرآن، اگر توسط ۱۰ میلیون نفر در طول برنامه هفتم محقق شود، موفقیت بزرگی در تقویت هویت دینی و مقابله با فتنه‌های فرهنگی خواهد بود.

وی تأکید کرد: ایام رجب، شعبان و رمضان بهترین فرصت برای نشاندن مردم بر سر سفره قرآن و تقویت انسجام اجتماعی بر محور معارف الهی است.