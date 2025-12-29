صاحبقرانی: هدف اصلی اعتکاف ایجاد فضایی معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی ظهر دوشنبه در جلسه مسئولان برگزار کننده اعتکاف در مشهد با تأکید بر لزوم تمرکز ویژه بر جذب جوانان در برنامه‌های اعتکاف، اظهار کرد: هدف اصلی اعتکاف، ایجاد فضایی معنوی برای ارتباط قلبی با خداست و نباید آن را به محل سرگرمی یا اصلاح اجباری سبک زندگی نسل جوان تبدیل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در ایام اعتکاف نباید تلاش کنیم در مدت سه روز، نگرش یا رفتار قشر جوان را به‌صورت عمیق تغییر دهیم، چرا که چنین امری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید فضایی معنوی و آرام فراهم کنیم تا جوانان نسبت به دین، خدا و پیامبر (ص) احساس رغبت و نزدیکی پیدا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری نسل جوان به مساجد افزود: اعتکاف جای بازی و تفریح نیست، اما لازم است محیطی فراهم شود که جوانان در خلوت خود بتوانند ارتباط معنوی مؤثری با خدا برقرار کنند و با رفتار و اخلاق نیکو، آنان را به حضور در این مجالس ترغیب کنیم.

صاحبقرانی با اشاره به شرایط اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که عده‌ای با رفتارهای ناهنجار در فضای عمومی خود را نشان می‌دهند، ما نیز باید بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق، در هر مسجد صدها جوان را به فضای معنوی اعتکاف جذب کنیم و این حضور گسترده، پاسخی فرهنگی و مؤثر به جنگ نرم و فرهنگی دشمنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی جذب جمعیت گسترده‌تری از جوانان به اعتکاف را یک ضرورت فرهنگی دانستند.