صاحبقرانی: پرتاب موفق ۳ ماهواره نماد اقتدار و پیشرفت کشور است

حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به مدار زمین، این رویداد را گامی بزرگ در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور توصیف کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تبریک این دستاورد ملی به مردم ایران افزود: پرتاب شدن سه ماهواره و استقرار صحیح آن‌ها در مدار زمین، افتخار بزرگی است که بار دیگر نصیب ملت عزیز ما شد؛ ماهواره‌هایی که از این پس می‌توانند بخشی از نیازهای کشور را در عرصه‌های مختلف تأمین کنند و ایران اسلامی را یک گام دیگر به جلو ببرند.

وی افزود: الحمدالله همه ما از این اتفاق خوشحالیم، هرچند دشمنان نظام اسلامی توان دیدن روزهای اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ اما ما با افتخار شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی جوانان مؤمن، متعهد و دلباخته انقلاب اسلامی هستیم که با همت خود موفق شدند این ماهواره‌ها را طراحی و در مدار زمین قرار دهند.

صاحبقرانی با اشاره به روند رو به رشد کشور در عرصه‌های علمی و فناوری تصریح کرد: امروز به فضل الهی شاهد پیشرفت‌های روزافزون در این حوزه‌ها هستیم و امیدواریم اتفاقات جدید و متنوعی که به همت جوانان ایرانی در حال رقم خوردن است، موجب خوشحالی و مسرت مردم عزیزمان شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: این دستاوردها می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر اقشار جامعه باشد تا آنان نیز با ورود به میدان، نقش‌آفرینی خود را در مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور ایفا کنند و ان‌شاءالله شاهد تحقق بیش از پیش پیشرفت‌های ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف باشیم.