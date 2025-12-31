به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر شامگاه سه شنبه در همایش مبلغین اعتکاف ۱۴۴۷ با تشریح مبانی فکری و آمارهای اجرایی طرح «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: این طرح ملی که از مشهد آغاز شده، امروز به یکی از گسترده‌ترین و کم‌نظیرترین عملیات‌های فرهنگی قرآنی کشور تبدیل شده و توانسته ده‌ها میلیون نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض محتوای قرآنی قرار دهد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این ایده ابتدا در مشهد شکل گرفت و سپس با تشکیل یک کارگروه ملی تحت نظر آیت‌الله عابدینی، به طرح «زندگی با آیه‌ها» منجر شد؛ طرحی که با انتخاب ۲۰۰ تا ۳۰۰ آیه کلیدی قرآن، به‌دنبال جاری‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره مردم است.

وی با بیان اینکه این طرح به‌صورت یک برنامه چهار ساله طراحی شده، گفت: هدف این است که مردم ابتدا این آیات را بشنوند و ببینند، سپس حفظ کنند، درباره آن‌ها تدبر داشته باشند و در نهایت آن‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی به کار ببندند. اکنون این طرح وارد سال سوم اجرای خود شده است.

همتی‌فر با ارائه آمارهایی از میزان مشارکت مردمی در این طرح اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۵ میلیون نفر در معرض محتوای «زندگی با آیه‌ها» قرار گرفته‌اند، حدود ۳۰ میلیون نفر محتوای طرح را به‌طور فعال دنبال کرده‌اند و ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر در اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» شرکت کرده‌اند. از این تعداد، یک میلیون و ۷۷۲ هزار نفر در آزمون‌ها شرکت کرده و گواهی دریافت کرده‌اند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در سال گذشته، هدف‌گذاری مشارکت ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر انجام شده و با توجه به تجربه ۱۱ میلیون شرکت‌کننده فعال در سال قبل، تحقق این هدف دور از دسترس نیست.

وی با اشاره به همراهی گسترده نهادها و رسانه‌ها گفت: این طرح با مشارکت کامل صداوسیما، حوزه‌های علمیه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی اجرا شده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۴۸۰۰ نوبت زیرنویس تلویزیونی، ۱۲۰۰ نوبت پخش تیزر فرهنگی و ۶۰۰۰ نوبت پخش استانی برای آن ثبت شده است. تنها در شهر تهران، ۴۷۰ سازه تبلیغاتی به معرفی این طرح اختصاص یافته است.

همتی‌فر تأکید کرد: محور اصلی آیات انتخاب‌شده در دو سال اخیر، مفهوم «مقاومت» بوده است. هدف این بوده که جامعه با تکیه بر مفاهیم قرآنی، به یک ملت مقاوم در برابر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ رویکردی که آثار آن در افزایش تاب‌آوری جامعه قابل مشاهده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: تاکنون بیش از ۲۱ عنوان محصول مکتوب متناسب با گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی تولید شده و ده‌ها محتوای رسانه‌ای، موشن‌گرافی و بسته فرهنگی نیز در اختیار مبلغان، مربیان و فعالان فرهنگی قرار گرفته است.