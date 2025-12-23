شهرام مبارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان گفت: اداره‌کل راهداری استان سیستان و بلوچستان با اجرای مانور زمستانه و هماهنگی با دستگاه‌های امدادی و انتظامی، تمامی آمادگی‌های لازم برای مدیریت شرایط بحرانی در محورهای مواصلاتی را فراهم کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر ۳۴ اکیپ عملیاتی، ۳۳۰ راهدار و ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در جاده‌های استان مستقر هستند و در صورت بروز شرایط خاص، خدمات مورد نیاز مردم شریف استان را ارائه خواهند داد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات، تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط سخت زمستانی است تا مردم استان با آرامش و اطمینان بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.