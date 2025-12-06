به گزارش خبرنگار مهر، سعید بابایی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو وزارت بهداشت که امروز شنبه ۱۵ آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد با تجلیل از شهدای دانشجو اظهار کرد: امروز افتخار داریم برای دومین سال پیاپی گردهمایی منتخب نهادهای دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برگزار کنیم.

وی اظهار کرد: یکی از اتفاقات امسال، ازسرگیری برنامه‌های فرهنگی دانشجویان دختر پس از چند سال توقف به‌دلیل دوران کروناست که با همکاری دانشگاه‌ها و تلاش کارشناسان فرهنگی دوباره رونقی تازه یافته است.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی با وجود نحله‌های فکری گوناگون، از تشکل‌های اسلامی تا انجمن‌های علمی و فرهنگی، باید گسترده‌تر شود. هدف ما این است که هیچ دانشجویی در فضای دانشگاه منفعل نباشد و هر فرد بتواند به یکی از نهادهای دانشجویی یا گروه‌های فعال فرهنگی متصل شود.

وی اظهار کرد: امروز منتخبین نهادهای دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی از سراسر کشور در این گردهمایی حضور دارند و این تجمع حاصل تلاش مستمر دانشجویان، کارشناسان فرهنگی و مدیران دانشگاه‌هاست که با هم شبکه‌ای پویا از فعالیت‌های فرهنگی در فضای آموزش پزشکی کشور شکل داده‌اند.