لندن ۹ فرد و نهاد را در ارتباط با خشونت علیه غیرنظامیان سوری تحریم کرد

وزارت خارجه انگلیس از تحریم ۶ فرد و ۳ نهاد در ارتباط با خشونت علیه غیرنظامیان در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، انگلیس امروز جمعه تحریم‌هایی را علیه افراد و سازمان‌هایی که به گفته این کشور با خشونت‌های اعمال شده علیه غیرنظامیان در سوریه مرتبط بودند، اعمال کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه انگلیس ادعا شده است که تحریم شدگان «سعی در تضعیف صلح در این کشور» داشته‌اند!

در این بیانیه ادعا شده است که اقدامات امروز لندن، افرادی را که در خشونت‌های ساحلی در سوریه در ماه مارس دست داشته‌اند، هدف قرار می‌دهد.

این تحریم‌ها، ترکیبی از مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر، ۴ فرد و ۳ سازمان را هدف قرار داده است. همچنین، ۲ فرد که ادعا شده است از طرفداران دولت قانونی پیشین سوریه بودند نیز در فهرست تحریم‌های زیر قرار دارند.

گفتنی است که لندن که تا پیش از روی کار آمدن رژیم جولانی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مردم سوریه وضع کرده بود، اخیراً از لغو تحریم‌های علیه این رژیم حمایت کرده است.

