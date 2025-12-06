  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

لهونی:۵۰ درصد مالیات کولبران در قانون ساماندهی تجارت مرزی حذف شد

سنندج – استاندار کردستان گفت: طبق قانون ساماندهی تجارت مرزی بخشی از مالیات و عوارض کولبران کاهش یافته و معافیت‌هایی برای سال نخست اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته بدهی‌های مالیاتی مشکلات جدی برای پیله‌وران ایجاد کرده بود و لازم است این تجربه برای کارگزاران تکرار نشود و مسیر فعالیت آنان با تشکیل جلسه فوری و رفع ابهامات مشخص شود.

وی اعلام کرد: طبق قانون ساماندهی تجارت مرزی، کالاهایی که از مسیرهای رسمی کولبری و ملوانی وارد می‌شوند در مرحله ترخیص تنها مشمول پرداخت ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده هستند و در سال اول اجرای قانون از پرداخت سایر مالیات‌ها و عوارض معاف خواهند بود.

استاندار کردستان افزود: سود حاصل از فروش این کالاها نیز در سال نخست اجرای قانون از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف است به شرط آن‌که مؤدیان نسبت به ارائه اظهارنامه و اسناد قانونی در موعد مقرر اقدام کنند.

وی با اشاره به آثار اقتصادی این تصمیم عنوان کرد: کاهش ۵۰ درصدی مالیات و عوارض در مرحله ترخیص و معافیت مالیات بر عملکرد، فرصت تازه‌ای برای بهبود معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند.

لهونی خاطرنشان کرد: تسهیل در پرداخت مالیات ارزش افزوده و فراهم شدن امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در چارچوب قانون نیز شرایط مساعدتری برای فعالیت قانونی مرزنشینان ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی با هدف حمایت از مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشتی آنان در استان‌های مرزی از جمله کردستان دنبال می‌شود.

