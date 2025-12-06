  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

موفق: کندی در واگذاری زمین‌های حمایتی خراسان شمالی برطرف می‌شود

بجنورد- فرماندار بجنورد با اشاره به کندی روند عقد قراردادهای مسکن در گلستان‌شهر و ابهام در فرایند صدور اسناد چناران‌شهر گفت: برخی دستگاه‌ها باید اطلاعات دقیق ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موفق صبح شنبه در جلسه جوانی جمعیت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به کندی روند عقد قراردادهای مسکن در گلستان‌شهر و نبود شفافیت در مراحل صدور سند اراضی چناران‌شهر اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها باید اطلاعات دقیق و به‌روز ارائه کنند تا اجرای طرح‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت با وقفه مواجه نشود.

وی افزود: پیش‌تر موضوع چند نقطه در دست بررسی به‌صورت شفاهی پیگیری شده بود و اکنون یک‌هزار و ۲۸۵ قطعه زمین در گلستان‌شهر آماده واگذاری است.

فرماندار بجنورد با اشاره به آغاز روند واگذاری‌ها گفت: اگرچه عقد قراردادها شروع شده، اما حضور مردم برای امضای قرارداد با کندی همراه بود و با برنامه‌ریزی جدید روزانه ۱۵ تا ۲۰ خانواده برای نهایی‌کردن قرارداد مراجعه می‌کنند که امیدواریم تعهدات مربوط به گلستان‌شهر هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

موفق درباره وضعیت چناران‌شهر نیز اظهار کرد: مجموعه فرمانداری تیم تخصصی در حوزه اراضی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر اطلاعات دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود؛ پیش‌تر اعلام شده بود منابع طبیعی فرایند واگذاری را آغاز کرده و پرونده برای صدور سند ارسال شده است و راه و شهرسازی نیز در انتظار سند تفکیکی است.

وی ادامه داد: بررسی‌های جدید نشان می‌دهد منابع طبیعی هنوز برای دریافت سند از خزانه اقدامی انجام نداده است.

