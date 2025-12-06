به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موفق صبح شنبه در جلسه جوانی جمعیت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به کندی روند عقد قراردادهای مسکن در گلستان‌شهر و نبود شفافیت در مراحل صدور سند اراضی چناران‌شهر اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها باید اطلاعات دقیق و به‌روز ارائه کنند تا اجرای طرح‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت با وقفه مواجه نشود.

وی افزود: پیش‌تر موضوع چند نقطه در دست بررسی به‌صورت شفاهی پیگیری شده بود و اکنون یک‌هزار و ۲۸۵ قطعه زمین در گلستان‌شهر آماده واگذاری است.

فرماندار بجنورد با اشاره به آغاز روند واگذاری‌ها گفت: اگرچه عقد قراردادها شروع شده، اما حضور مردم برای امضای قرارداد با کندی همراه بود و با برنامه‌ریزی جدید روزانه ۱۵ تا ۲۰ خانواده برای نهایی‌کردن قرارداد مراجعه می‌کنند که امیدواریم تعهدات مربوط به گلستان‌شهر هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

موفق درباره وضعیت چناران‌شهر نیز اظهار کرد: مجموعه فرمانداری تیم تخصصی در حوزه اراضی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر اطلاعات دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود؛ پیش‌تر اعلام شده بود منابع طبیعی فرایند واگذاری را آغاز کرده و پرونده برای صدور سند ارسال شده است و راه و شهرسازی نیز در انتظار سند تفکیکی است.

وی ادامه داد: بررسی‌های جدید نشان می‌دهد منابع طبیعی هنوز برای دریافت سند از خزانه اقدامی انجام نداده است.