۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

ثبت بیش از ۲۴ هزار مأموریت اورژانس تهران در هفته اول دی ماه

تهران- رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد: در هفته گذشته بیش از ۲۴ هزار مأموریت در مرکز دیسپچ اورژانس تهران ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به عملکرد این مجموعه در هفته گذشته اظهار کرد: از ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۴ هزار و ۵۴۵ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شده است.

وی افزود: در پی این مأموریت‌ها، ۵ هزار و ۷۳۵ نفر از مصدومان و بیماران به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۱ هزار و ۲۴۱ نفر نیز خدمات پیش‌بیمارستانی را در محل دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران با بیان اینکه در این بازه زمانی ۶۲ هزار و ۲۰۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان برقرار شده است، تصریح کرد: متأسفانه ۶ هزار و ۱۲۷ تماس از این تعداد، مزاحمت تلفنی بوده که معادل ۹.۹ درصد کل تماس‌ها را شامل می‌شود.

توکلی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۳ هزار و ۶۹۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده که ۱۵.۱ درصد کل مأموریت‌ها را تشکیل می‌دهد و ۲۰ هزار و ۸۵۰ مأموریت نیز با سهم ۸۴.۹ درصدی مربوط به حوادث غیرترافیکی است.

وی همچنین از انجام ۶ سورتی پرواز اورژانس هوایی در هفته گذشته خبر داد و گفت: در جریان این پروازها، ۶ مصدوم برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

