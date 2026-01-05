پورحیدری: بیش از ۷ هزار متخلف صنفی در گیلان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی در استان گفت: بازار در شرایط «بیثبات با گرایش افزایشی» قرار دارد و در صورت عدم اقدام فوری در حوزه تأمین، توزیع و نظارت مؤثر، احتمال تشدید فشار قیمتی در هفتههای آینده وجود دارد.
به گفته پورحیدری، طی هفته اخیر اغلب کالاهای اساسی یا با افزایش قیمت مواجه بودهاند یا در سطوح بالای قیمتی تثبیت شدهاند و نشانه معناداری از کاهش قیمت مشاهده نمیشود. این وضعیت فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
مدیرکل صمت گیلان با اشاره به وضعیت مرغ و تخممرغ اظهار کرد: مرغ و تخممرغ همچنان بالاتر از نرخ مصوب در بازار عرضه میشوند قیمت مرغ گرم در خردهفروشیها به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده که بیانگر شکاف جدی میان نرخ رسمی و قیمت بازار است گوشت قرمز نیز در سطح قیمتی بالا تثبیت شده و عملاً از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها خارج شده است.
پورحیدری افزود: روغن خوراکی و برنج خارجی با عرضه محدود و نامنظم مواجهاند مشکلات ارزی، تخصیص ناکافی مواد اولیه و محدودیتهای وارداتی از عوامل اصلی کمبود و تداوم قیمتهای بالا در این دو قلم کالایی است.
وی تصریح کرد: بازار شکر در تمامی بخشها اعم از خانگی، صنف و صنعت در وضعیت مناسبی قرار دارد و کمبودی گزارش نشده است، اما با توجه به ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال، احتمال نوسان قیمتی وجود دارد.
مدیرکل صمت گیلان با اشاره به افزایش قیمتها در این بخشها گفت: قیمت لبنیات و ماکارونی بالاتر از توان مصرفی خانوارهاست و کاهش مصرف، بهویژه در لبنیات، بهطور محسوسی مشاهده میشود. افزایش نرخ حملونقل نیز بر هزینه تمامشده کالاها اثرگذار بوده است.
نظارت بر بازار با جدیت ادامه دارد
پورحیدری ادامه داد: قیمت هر دانه تخممرغ از ۸,۵۰۰ تومان به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان افزایش یافته که ناشی از رشد هزینه نهادههای دامی، تحویل نامنظم نهاده دولتی و افزایش هزینه حملونقل است.
وی درباره وضعیت ذخایر استان گفت: در حوزه تأمین و ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک، بهجز ذرت و روغن خوراکی، در سایر بخشها کمبودی گزارش نشده و موجودی شرکتهای پخش و فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای حدود دو ماه برآورد میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در پایان تأکید کرد: تداوم شرایط فعلی بدون مدیریت مؤثر میتواند منجر به افزایش فشار قیمتی در بازار شود و لازم است تصمیمات فوری در حوزه تأمین، توزیع و نظارت اتخاذ شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: فرآیند برآورد و اعلام یارانه موجودی کالاهای اساسی در حال تکمیل است و نتایج نهایی بهزودی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار با جدیت ادامه دارد، افزود: از ابتدای اجرای طرحهای نظارتی، برای ۷ هزار و ۶۸ واحد صنفی متخلف در استان گیلان پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
مدیرکل صمت گیلان همچنین با اشاره به اثرات تغییر نرخ ارز ترجیحی تصریح کرد: تغییر در نرخ ارز ترجیحی موجب ایجاد فضای تورمی و بیثباتی روانی در بازار شده که همین موضوع زمینهساز افزایش قیمت و رفتارهای هیجانی در برخی بخشها شده است.
وی تأکید کرد: با تشدید نظارتها، رصد مستمر بازار و همکاری دستگاههای مسئول، تلاش میشود از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری و ثبات نسبی به بازار بازگردانده شود.
