  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

تخفیف ویژه سینما آزادی کرمانشاه برای مادران کرمانشاهی

تخفیف ویژه سینما آزادی کرمانشاه برای مادران کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از اجرای طرح ویژه نیم‌بها شدن بلیت سینما آزادی کرمانشاه به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادران، از اجرای طرح فرهنگی ویژه‌ای در سینما آزادی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام والای مادری و ارج نهادن به جایگاه بانوان در جامعه، سینما آزادی کرمانشاه روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ بلیت تمام سانس‌های اکران را برای مادران و بانوان بالای ۱۵ سال به‌صورت حضوری و با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: بانوان علاقه‌مند می‌توانند در این روز با مراجعه حضوری به گیشه سینما آزادی کرمانشاه، بلیت فیلم‌های در حال اکران را با نرخ نیم‌بها تهیه کرده و از این فرصت فرهنگی و هنری بهره‌مند شوند که این اقدام با هدف قدردانی از نقش اثرگذار مادران در خانواده و جامعه برنامه‌ریزی شده است.

کنجوری با اشاره به اهمیت و نقش پررنگ بانوان در عرصه‌های فرهنگی استان تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد زمینه حضور گسترده‌تر مادران و بانوان در فضاهای فرهنگی و هنری استان اجرا می‌شود و امید است با استقبال خانواده‌ها، زمینه تقویت ارتباط جامعه با سینما و رویدادهای هنری بیش از پیش فراهم شود.

کد خبر 6684521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها