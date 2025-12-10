تخفیف ویژه سینما آزادی کرمانشاه برای مادران کرمانشاهی

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادران، از اجرای طرح فرهنگی ویژه‌ای در سینما آزادی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام والای مادری و ارج نهادن به جایگاه بانوان در جامعه، سینما آزادی کرمانشاه روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ بلیت تمام سانس‌های اکران را برای مادران و بانوان بالای ۱۵ سال به‌صورت حضوری و با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه خواهد کرد.



وی افزود: بانوان علاقه‌مند می‌توانند در این روز با مراجعه حضوری به گیشه سینما آزادی کرمانشاه، بلیت فیلم‌های در حال اکران را با نرخ نیم‌بها تهیه کرده و از این فرصت فرهنگی و هنری بهره‌مند شوند که این اقدام با هدف قدردانی از نقش اثرگذار مادران در خانواده و جامعه برنامه‌ریزی شده است.



کنجوری با اشاره به اهمیت و نقش پررنگ بانوان در عرصه‌های فرهنگی استان تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد زمینه حضور گسترده‌تر مادران و بانوان در فضاهای فرهنگی و هنری استان اجرا می‌شود و امید است با استقبال خانواده‌ها، زمینه تقویت ارتباط جامعه با سینما و رویدادهای هنری بیش از پیش فراهم شود.