  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

استقلال با دو غایب قطعی مقابل ملوان/ احمدی می‌رسد

استقلال با دو غایب قطعی مقابل ملوان/ احمدی می‌رسد

تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل ملوان دو بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از تساوی کسل‌کننده و بدون گل مقابل پرسپولیس، اکنون خود را برای دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر برابر ملوان آماده می‌کند. آبی‌پوشان از روز گذشته تمریناتشان را برای این مسابقه از سر گرفته‌اند. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این بازی داکنز نازون مهاجم هائیتیایی تیم را به دلیل ناآمادگی و همچنین عارف آقاسی را به دلیل مسائل انضباطی در اختیار نخواهد داشت.

مهران احمدی، هافبک استقلال، که در دیدار برابر فولاد دچار مصدومیت شده بود و در فهرست این تیم برای دربی ۱۰۶ حضور نداشت، اکنون شرایط مناسبی دارد و می‌تواند آبی‌ها را در بازی برابر ملوان همراهی کند. آرمین سهرابیان هم که در هفته‌های اخیر به دلیل مسائل انضباطی اجازه همراهی با استقلال را نداشت از روز گذشته به تمرینات این تیم اضافه شد.

استقلال با ۲۰ امتیاز و یک بازی کمتر در جایگاه دوم جدول قرار دارد و ساپینتو امیدوار است شاگردانش با پیروزی مقابل ملوان و لغزش احتمالی رقبا، بار دیگر به صدر جدول صعود کنند.

بهنام روان پاک

    • محمدرضا IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آخرش به هدفشون رسیدن،اینکه بهم خوردن آرامش تیم،از همینجاها شروع می شه،رامین جان خداوکیلی حقت بازی کردن هستش،اما همانطوریکه تاحالا در خدمت تیم بودی بازهم صبوری کن،مطمئن باش به حقت میرسی..

