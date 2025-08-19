خلیلی: کمک به تامین سلامت مردم اولویت ماست/ طرح های متفاوتی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی صبح امروز سه شنبه (۲۸ مرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در فدراسیون در دو بعد بیشترین سرمایه‌گذاری را انجام داده‌ایم؛ یکی از آن‌ها پیاده‌روی است که برای آن انجمن ویژه‌ای داریم. از سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی در این زمینه برگزار شده و ما نیز با رویکردی جدید این مسیر را ادامه داده‌ایم.

وی گفت: پیاده‌روی برای دستیابی به سلامت عمومی ضروری است و در این راستا با توسعه اپلیکیشن گامیران بستری نوین را برای مشارکت شهروندان فراهم کردیم. خوشبختانه این برنامه با استقبال خوبی روبه‌رو شد و اکنون بیش از ۱۵۲ هزار نفر در آن فعال هستند.

وی افزود: لیگ گامیران را در سراسر کشور برگزار کردیم که نتایج قابل توجهی به همراه داشت. همچنین در سال جاری ۵۶۲ همایش پیاده‌روی خارج از برنامه‌های گامیران و گام‌های عاشقانه برگزار شد.

خلیلی ادامه داد: ورزش‌های روزانه باید چه در خانه و چه در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها گسترش یابند تا سلامت عمومی و مقرون‌به‌صرفه در دسترس همه قرار گیرد.

وی در ادامه از اجرای طرح جدیدی با عنوان «ماوا» خبر داد و گفت: این طرح به زودی اجرا خواهد شد و برای پیاده‌سازی آن از هوش مصنوعی بهره گرفته‌ایم. ثبت‌نام در این طرح از طریق چت‌ ماوا امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس فدراسیون همگانی درباره برخی برنامه‌های اخیر این فدراسیون گفت: در برج میلاد برنامه‌ای به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار کردیم که مورد استقبال مردم قرار گرفت. همچنین رشته فوتبال خیابانی با عنوان لایی لیگا از دیگر برنامه‌های ماست که طرفداران زیادی دارد.

وی افزود: مینی‌فوتبال طرح جام دو را در دستور کار داریم و ثبت‌نام آن به‌زودی آغاز می‌شود. همچنین لیگ برتر مینی‌فوتبال نیز در مرحله ثبت‌نام قرار دارد و به‌زودی برگزار خواهد شد.

خلیلی با اشاره به رویدادهای متنوع دیگر گفت: رویداد جان‌سخت را در برنامه داریم و برای سالمندان نیز طرحی تحت عنوان طلایه‌داران زندگی اجرا می‌شود. همچنین طرحی جذاب را با همکاری اداره کل استان‌ها در دست اجرا داریم که هدف آن ایجاد نشاط اجتماعی است و تمامی برنامه‌های آن در خیابان برگزار خواهد شد نام آن ایران استریم است که هم در تلاش هستیم با اجرای آن ورزش همگانی را به نوعی گسترش دهیم و هم از سوی دیگر در بخش استعداد یابی هم کار جدیدی را انجام داده باشیم.‌

وی تاکید کرد: ما آماده‌ایم در هر استانی که علاقه‌مند به اجرای این برنامه‌ها باشد با شهرداری همکاری کنیم. برنامه پنج‌شنبه‌های سالمندی نیز در پارک‌ها با همکاری همکاران ما برگزار می‌شود که خوشبختانه با استقبال خوبی روبه‌رو شده است.

خلیلی در پاسخ به این پرسش که در این مدت آیا امار دقیقی از میزان مشارکت مردم وجود دارد؟ گفت: در رویدادهای سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون نفر شرکت داشتند که رقم قابل توجهی است. ما همچنین با وزارت بهداشت و وزارت ورزش برای پایش دقیق فعالیت بدنی مردم در حال همکاری هستیم تا بتوانیم آمار دقیقی از میزان فعالیت بدنی داشته باشیم. حتی اگر این همکاری به نتیجه نرسد فدراسیون به صورت مستقل این طرح را با تامین اعتبار لازم اجرا خواهد کرد.

رئیس فدراسیون همگانی درباره برنامه‌های آینده در حوزه یوگا گفت: برای ساماندهی بهتر این رشته لیگ یوگا را در نظر گرفتیم و هم‌اکنون نیز در بسیاری از استان‌ها این لیگ با هدف بومی‌سازی و هماهنگی با ارزش‌های اسلامی برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به احتمال پیوستن مجدد رشته کراس‌فیت به فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: ما علاقه‌مند به این اتفاق هستیم. این رشته در گذشته زیرمجموعه ورزش‌های همگانی بود و جدایی آن به سمت فدراسیون وزنه‌برداری کمی دشوار است. اما معتقدیم می‌تواند به ما کمک کند و ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. در همین زمینه آمادگی خود را به وزارت ورزش اعلام کرده‌ایم.

خلیلی با اشاره به کار جدید و متفاوت فدراسیون گفت: در حوزه ورزش همگانی و ترویج آن جای یک کار بسیار خوب و ماندگار همیشه خالی بود؛ کاری تحت عنوان «شخصیت‌سازی» که ما تصمیم گرفتیم شخصیتی بسازیم و از طریق این شخصیت‌سازی پویانمایی کنیم و سریالی تولید کنیم که بر اساس آن پیام‌ها و مطالب مهم را به گوش و نظر مردم عزیزمان برسانیم.

علی خلیلی در پایان گفت: امروز قصد داریم همین شخصیت‌سازی را رونمایی کنیم. یک قسمت از سریال آماده شده است. تصویری که در آن اتفاق افتاده مربوط به تیمسار شیرزاد است که ایشان از بزرگان و پیشکسوتان این حوزه هستند. ما چهره آقای شیرزاد را در این سریال خواهیم داشت و نقش ایشان را بازی خواهیم کرد. حتی خودشان نیز در این موضوع مشارکت داشته‌اند. هدف ما این است که از طریق این شخصیت‌سازی آگاهی‌بخشی انجام دهیم و پیام‌های خوبی را به مخاطبان منتقل کنیم. ان‌شاءالله با این اقدام شاهد تأثیرات مثبت و گسترده‌ای خواهیم بود.