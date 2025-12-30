به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزشهای همگانی برای اولین بار در کشور مسابقهای تحت عنوان «ورزشهای خیابانی ایران» را برگزار میکند. رویدادی که قرار است از سال جدید در تمامی استانها اجرا شود و هدف آن گسترش ورزش همگانی، افزایش مشارکت شهروندان و ایجاد نشاط و انگیزه در جامعه است.
این مسابقات فرصت ویژهای برای حضور همه اقشار در فعالیتهای ورزشی فراهم میکند. برخلاف تصور رایج که ورزشهای حرفهای نیازمند امکانات ویژه و دسترسی محدود هستند ورزشهای خیابانی با هزینه کم و دسترسی آسان فضایی فراهم میآورند تا همه افراد بتوانند در آن شرکت کنند یا تماشاگر باشند و انگیزه لازم برای فعالیتهای بدنی را پیدا کنند.
برنامهریزی مسابقات به گونهای است که هر استان بر اساس ظرفیتها، علاقهمندیها و آمایش سرزمینی رشتههای خود را انتخاب میکند. به طور مثال والیبال خیابانی در آذربایجان غربی و بدمینتون در زنجان برگزار میشود. این رویکرد باعث میشود هر استان بتواند ورزشهای مناسب و محبوب مردم خود را ارائه دهد و همزمان فرصت مشارکت گسترده و همگانی ایجاد شود.
مسابقات به صورت متمرکز روزانه برگزار نمیشوند بلکه هر هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه خیابانها یا پارکهای عمومی به میادین ورزش تبدیل میشوند و رقابتها در فضای باز و جذاب برای مردم اجرا میشود. این مدل باعث میشود ورزش به بخشی از زندگی شهری تبدیل شود و مردم حتی در نقش تماشاگر با شور و هیجان و انگیزه به سمت فعالیتهای بدنی جذب شوند.
یکی از اهداف مهم این رویداد کشف استعدادهای ورزشی در سراسر کشور است. ورزشهای خیابانی به دلیل تنوع حرکتی و رقابتی خود زمینهای مناسب برای شناسایی بازیکنان با استعداد فراهم میکنند و میتوانند مسیر رشد آنها در سطوح حرفهای و ملی را هموار کنند. از این طریق فدراسیون امیدوار است همزمان با توسعه ورزش همگانی به رشد ورزش حرفهای در کشور نیز کمک کند.
علیرضا مهدوی دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات دقیق این طرح اظهار کرد: طرح «ورزش خیابانی» از شهریور ماه به استانها ابلاغ شده و تا اسفند ماه ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که همه استانها بتوانند بر اساس ظرفیت و امکانات خود رشتههای قابل برگزاری به صورت خیابانی را اجرایی کنند.
وی با اشاره به استانهای آغازگر این مسابقات گفت: اولین استانی که شروع کردیم آذربایجان شرقی بود و رشتههای مرتبط با آنجا به شکل خیابانی برگزار خواهد شد. این برنامه بهصورت متمرکز فقط در تهران نیست بلکه در همه استانها اجرایی خواهد شد.
مهدوی در خصوص معیار انتخاب رشتهها افزود: هر استان بر اساس آمایش سرزمینی و علاقمندی مردم رشتهها را انتخاب میکند. به طور مثال والیبال خیابانی در آذربایجان غربی و بدمینتون در زنجان برگزار خواهد شد. این مسابقات محدودیت جنسیتی ندارد و همه افراد چه بانوان و چه آقایان میتوانند شرکت کنند.
وی درباره قالب برگزاری مسابقات گفت: مسابقات روزانه نیست. برنامه ما این است که هر پنجشنبه و جمعه خیابانها یا پارکها بسته و رقابتها برگزار شود. هدف اصلی همگانی بودن مسابقات است تا علاوه بر شرکتکنندگان، تماشاگران نیز انگیزه لازم برای حضور در ورزش را پیدا کنند.
مهدوی درباره جوایز و جنبه استعدادیابی این مسابقات توضیح داد: جوایز بر اساس پتانسیل استانها در اختیار آنها قرار گرفته و بهطور قطع این رویدادها فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها نیز فراهم میکند.
وی درباره حمایتها و همکاریها افزود: تمامی استانها با اداره کل ورزش و هیئتهای مربوطه جلسات برگزار میکنند و بر اساس رویدادها و ظرفیتهای محلی برنامهریزی انجام میشود. وزارت ورزش و شهرداریها نیز در این مسیر همکاری دارند تا اجرای مسابقات به بهترین شکل ممکن انجام شود.
مهدوی در پایان تأکید کرد: هدف ما از برگزاری این مسابقات ایجاد دسترسی آسان به ورزش، افزایش مشارکت عمومی و ترویج سبک زندگی فعال است. همچنین با این طرح زمینه برای توسعه ورزش همگانی و کشف استعدادهای جدید در سراسر کشور فراهم میشود.
