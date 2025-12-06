وصله ای که با اتو لباس را هوشمند می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این وصله از فلز مایع با چسبی که در گرما فعال می‌شود استفاده می‌کند و با کمک اتوی خانگی آن را به پارچه پیوند می‌دهد.

نمایش‌های اولیه حاکی از آن است که فناوری مذکور می‌تواند چراغ‌های ال ای دی را فعال و حتی یک میکروفون را با پارچه ترکیب کند. چنین تحقیقی در راستای افزایش تلاش‌ها برای تولید تجهیزات الکترونیکی انعطاف پذیر است که می‌توانند راحتی لباس را حفظ کنند و همزمان کارآمد باشند.

مایکل بارتلت محقق دانشگاه ویرجینیا تک و یکی از مؤلفان پژوهش معتقد است پارچه‌های الکترونیکی پتانسیل قابل توجهی دارند. او در این باره می‌گوید: پارچه‌های الکترونیکی و دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی کاربردهای مختلفی در حوزه‌های متعدد از خدمات درمانی و نظارت محیط زیست گرفته تا روباتیک و تعامل انسان و ماشین دارند. تحقیق ما با ایجاد تجهیزات الکترونیکی نرمی که با اتو ایجاد می‌شوند، این حوزه را هیجان انگیزتر کرده است.

بارتلت و همکارانش استراتژی‌های مختلف مواد را بررسی کردند. آنها قطرات میکروسکوپی از آلیاژ گالیوم- ایندیوم را در پلی اورتان افشاندند و یک ورقه نازک رسانا و انعطاف پذیر ابداع کردند. هنگامیکه این ترکیب در هوای آزاد گسترده و خشک شد، یک ورقه نازک وانعطاف پذیر به وجود آمد که هنگام حرکت پارچه الکتریسیته را منتقل می‌کند.

محققان بخش‌های کوچکی از این ورقه را بریدند و با اتو به پارچه‌های مختلف از جمله پلی استر، اسپاندکس، جرسی و کتان چسباندند.

گرما اجزای چسبنده در این وصله را فعال کرد و یک پیوند ایمن با فیبرهای پارچه به وجود آمد. وصله پس از خشک شدن، همچنان به پارچه متصل ماند و عملکرد الکتریکی آن هنگام خم شدن، چروک شدن و کشش حفظ شد.

پژوهشگران برای نشان دادن کاربردهای احتمالی آن دو نمونه اولیه مدار ساختند. نمونه اولیه شامل یک اتو کردن مداری به شکل لوگوی دانشگاه روی پارچه و متصل کردن پنج چراغ ال ای دی بود.

این چراغ‌ها طی پیچادن و کشش پارچه روشن ماندند. آزمایش دوم حول ضبط صدا متمرکز بود. محققان یک سیم میکروفون کشسان را درون یک پیراهن دکمه‌دار قرار دادند و از یک مدار اتو شده برای رساندن برق و انتقال سیگنال‌ها به یک ضبط‌کننده خارجی که از دید پنهان است، استفاده کردند. این سیستم صدا را در محدوده شنوایی انسان ضبط کرد و عملکردی قابل مقایسه با یک میکروفون سنتی ارائه داد، در حالی که تقریباً روی لباس نامرئی به نظر می‌رسید.

طراحی‌های آینده این فناوری احتمالاً شامل به کار گیری حسگرها، روباتیک یا تعبیه دستگاه‌های کنترل کننده در لباس برای رصد سلامتی یا تولید پوشاکی با قابلیت تعامل است.