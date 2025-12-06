به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این نقطه عطف با کمک شرکت Horizon Surgical Systems به دست آمد که دستاوردی در انجام جراحیهای دقیق چشمی به حساب میآید و یکی از رایجترین جراحیهایی که انجام میشود را متحول میکند.
هرچند جراحی آب مروارید فرایندی روتین به حساب میآید اما نیازمند دقت بالا است زیرا جراحان در بافتی شفاف ناوبری میکنند و ساختارهای آنتومیکی به اندازه چند میکرون هستند.
در نخستین آزمایش سیستم این شرکت ۱۰ بیمار شرکت کردند که به طور موفقیت آمیز جراحی آب مروارید را بدون هیچ چالشی انجام دادند. عدی دوگان و دیوی لوزانو گیرال در انستیتو چشم جولز استین این عملهای جراحی را انجام دادند. هر بیمار با استفاده از پلتفرم پلاریس شرکت تحت عمل جراحی آب مروارید استاندارد قرار گرفت.
جراحان از یک کابین در اتاق جراحی، فرایند را انجام دادند. آنها برای این منظور از یک دستگاه که تقویت اطلاعات در زمان واقعی، پوششهای تصویری و پدالهای لمسی را فراهم میکرد آنهم در حالی که یک مانیتور سه بعدی دادههای تصویربرداری چند حالتی را نمایش میداد، تماشا میکردند.
بازوهای رباتیک که در نزدیکی سر بیمار قرار داشتند، با استفاده از ابزارهای میکروسکوپی قابل تعویض، برشهای قرنیه و برداشتن عدسی را انجام دادند. پس از خارج کردن عدسی کدر، جراحان یک جایگزین مصنوعی شفاف برای بازگرداندن بینایی ۲۰/۲۰ کاشتند.
