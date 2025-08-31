افتتاح دفتر خاک در کرمانشاه اقدامی نمادین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی صبح یکشنبه در افتتاح دفتر خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت این اقدام، اظهار داشت: طی سالهای گذشته نگاهها بیشتر بر روی موضوع آب متمرکز بوده است، اما واقعیت آن است که خاک بهمراتب از آب اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت سیاستگذاریهای کلان بخش کشاورزی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه افتتاح دفتر خاک اقدامی نمادین و تشریفاتی نیست، بلکه نقطه آغازی برای توجه جدی به این سرمایه حیاتی است، تصریح کرد: خاک اساس تولید محصولات کشاورزی و تضمینکننده امنیت غذایی کشور است و بیتوجهی به آن میتواند تبعات جبرانناپذیری برای نسلهای آینده داشته باشد.
کریمی افزود: ارتباطات و هماهنگیهای دفتر خاک با معاونت تولیدات گیاهی میتواند ظرفیتهای جدیدی را برای حفظ، صیانت و احیای خاک فراهم آورد و این موضوع باید بهصورت یک برنامهمحوری و راهبردی دنبال شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین تأکید کرد: دفتر خاک مأموریت دارد علاوه بر پایش و حفاظت از خاک، با ارائه طرحها و برنامههای کارشناسیشده در حوزه مدیریت پایدار منابع خاک، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی ایفا کند.
به گفته کریمی، توجه به خاک تنها یک ضرورت زیستمحیطی نیست بلکه ابعادی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد و باید با همکاری همه بخشها و استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان بهطور جدی پیگیری شود.
