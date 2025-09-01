به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش تل اشکی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از تعداد ۹۳۲ ثبت‌نامی تاکنون ۶۰۷ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند که این شرکت تاکنون موفق به تأمین ۵۰۰ قطعه زمین برای مشمولان این طرح در شهر جدید چاه مبارک شده است.

وی افزود: در بخش انعقاد قراردادها نیز تاکنون ۱۴۷ قرارداد برای متقاضیان سه‌فرزندی و چهارفرزندی در سامانه مدیریت املاک منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر گفت: با توجه به تأمین ۵۰۰ قطعه زمین و وجود ۶۰۷ متقاضی تأیید نهایی، همچنان اقدامات اجرایی جهت تخصیص برای ۱۰۷ متقاضی باقیمانده در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به روند آماده‌سازی اراضی افزود: تاکنون سه قرارداد آماده‌سازی اراضی در سایت جوانی جمعیت شهر جدید چاه مبارک منعقد شده که اجرای آن‌ها در دستور کار شرکت قرار دارد و پس از تکمیل، بخشی از نیاز متقاضیان را تأمین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید عالیشهر اظهارکرد: در حال حاضر عملیات آماده‌سازی ۳۱۰ قطعه زمین در دست اجراست که از این میزان، حدود ۷۵ قطعه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده و مابقی قطعات نیز به طور میانگین با پیشرفت ۲۵ درصدی در حال انجام است.

تل‌اشکی علت اصلی کندی روند واگذاری را دو موضوع دانست: نخست، فرایند تعیین کارشناس رسمی از طریق سامانه که به کندی انجام می‌شود و مهلت سه‌ماهه کارشناسی باعث ایجاد تأخیر شده است.

وی افزود: دلیل دوم، الزام وزارتخانه مبنی بر واگذاری اراضی صرفاً پس از تکمیل آماده‌سازی است؛ از آنجا که منابع مالی آماده‌سازی محدود بوده، روند تأمین و آماده‌سازی زمین‌ها با کندی همراه شده است.