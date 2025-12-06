به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خالد مشعل عضو شورای رهبری حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با قلدری میخواهد منطقه را تابع دستور کار خود کند و این یک خطر واقعی است.
وی ابراز داشت: زمان آن فرا رسیده است که امت تصمیم به آزادسازی قدس و بازگرداندن مقدسات اسلامی و مسیحی بگیرد.
مشعل با اشاره به اینکه «ما هرگونه قیمومیت بر غزه را رد میکنیم و فلسطینیها خودشان بر خود حکومت میکنند»، ابراز داشت: بدترین جنبههای نسلکشی در غزه متوقف شد، اما گرسنگی، محاصره، بستن گذرگاهها، جلوگیری از کمکها و مجازات مردم همچنان ادامه دارد.
خالد مشعل ضمن تاکید بر حمایت از پروژه مقاومت و سلاح آن، خاطرنشان کرد که باید کرانه باختری را از یهودیسازی، شهرکسازی و آوارگی نجات داد و در کنار مردم ایستاد.
وی گفت که باید برای آزادی اسرا و بازداشتشدگان در زندانهای دشمن صهیونیستی تلاش کرد.
عضو شورای رهبری جنبش حماس ابراز داشت که هیچ پیروزی بدون وحدت یا مشارکت همگانی به دست نمیآید، لذا همه باید به ایجاد وحدت ملی فلسطین در داخل و خارج از غزه کمک کنند.
وی ادامه داد که باید تمام اشکال عادیسازی و رابطه با رژیم جنایتکار اسرائیل رد شود، اسرائیل نه دوست کسی خواهد بود، نه به کسی کمک خواهد کرد و هرگز بخشی از نظم منطقهای نخواهد بود.
خالد مشعل ابراز داشت: رژیم صهیونیستی و رهبران آن باید در عرصه بینالمللی تحت پیگرد قرار گیرند و از نظر قانونی و سیاسی محاکمه و محکوم شوند. باید با این رژیم به عنوان یک رژیم مطرود که مسئول نسلکشی علیه مردم ما در غزه، فلسطین و منطقه است، برخورد کنیم.
