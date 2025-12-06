  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

المیادین: منطقه شرق شهر غزه با خاک یکسان شده است

خبرنگار المیادین از تخریب گسترده منازل فلسطینی‌ها در نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی به تخریب گسترده منازل فلسطینی‌ها در نوار غزه ادامه می‌دهد.

وی اضافه کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه نیز همچنان ادامه دارد.

خبرنگار المیادین تاکید کرد، ارتش اشغالگر صهیونیستی خانه‌های باقی مانده در پشت خط زرد در نوار غزه را تخریب می‌کند.

وی بیان کرد، نظامیان اسرائیلی محله الشجاعیه واقع در شرق شهر غزه را به صورت کامل با خاک یکسان کرده‌اند.

این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی اجرای توافق آتش بس در نوار غزه هستند و حماس را به نقض این توافقنامه متهم می‌کنند.

