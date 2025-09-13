  1. استانها
ورود ۶۲ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه ملی مهارت به بازار کار

بیرجند- رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: با توجه به کاربردی بودن آموزش های دانشگاه ملی مهارت، ۶۲ درصد از فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زمانی‌پور پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه ملی مهارت در خراسان جنوبی، با اشاره به نرخ ۶۲ درصدی اشتغال فارغ‌التحصیلان، بیان کرد: آموزش‌های مهارتی نه تنها راهکاری برای کاهش بیکاری جوانان، بلکه موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری سه‌جانبه دانشگاه، صنعت و دولت، بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت با بیش از ۱۹۹ هزار دانشجو و ۱۸۳ دانشکده در ۱۲۱ شهر کشور گستردگی زیادی دارد که این ظرفیت را نشان‌دهنده نقش حیاتی آموزش‌های مهارتی دانست.

تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته و الزامات داخلی

رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به الگوی موفق کشورهایی مانند آلمان، استرالیا و فرانسه در آموزش نیروی کار ماهر، گفت: حرکت ایران به سمت افزایش سهم آموزش‌های مهارتی ضروری است.

وی اجرای سیاست هدایت ۵۰ درصدی دانش‌آموزان به هنرستان‌ها در برنامه هفتم توسعه را اقدامی در مسیر درست خواند و گفت: کمبود شدید نیروی انسانی متخصص برای بهره‌برداری از بیش از سه هزار و ۱۰۰ کارگاه و آزمایشگاه آموزشی موجود یکی از چالش‌های موجود است.

وی با بیان اینکه تجهیزات میلیاردی بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده، ارزش و کارایی لازم را نخواهند داشت، گفت: شورای راهبردی آموزش‌های نوین مهارتی برای پیش‌بینی نیازهای آینده بازار کار و تعریف رشته‌های تحصیلی مرتبط طراحی شده است.

به گفته زمانی‌پور، مهارت‌هایی مانند مدیریت بحران، ارتباطات مؤثر و کار تیمی که برای موفقیت در محیط کار حیاتی هستند، در دستور کار جدی این دانشگاه قرار گرفته‌اند.

