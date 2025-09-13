به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زمانی‌پور پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه ملی مهارت در خراسان جنوبی، با اشاره به نرخ ۶۲ درصدی اشتغال فارغ‌التحصیلان، بیان کرد: آموزش‌های مهارتی نه تنها راهکاری برای کاهش بیکاری جوانان، بلکه موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری سه‌جانبه دانشگاه، صنعت و دولت، بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت با بیش از ۱۹۹ هزار دانشجو و ۱۸۳ دانشکده در ۱۲۱ شهر کشور گستردگی زیادی دارد که این ظرفیت را نشان‌دهنده نقش حیاتی آموزش‌های مهارتی دانست.

تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته و الزامات داخلی

رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به الگوی موفق کشورهایی مانند آلمان، استرالیا و فرانسه در آموزش نیروی کار ماهر، گفت: حرکت ایران به سمت افزایش سهم آموزش‌های مهارتی ضروری است.

وی اجرای سیاست هدایت ۵۰ درصدی دانش‌آموزان به هنرستان‌ها در برنامه هفتم توسعه را اقدامی در مسیر درست خواند و گفت: کمبود شدید نیروی انسانی متخصص برای بهره‌برداری از بیش از سه هزار و ۱۰۰ کارگاه و آزمایشگاه آموزشی موجود یکی از چالش‌های موجود است.

وی با بیان اینکه تجهیزات میلیاردی بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده، ارزش و کارایی لازم را نخواهند داشت، گفت: شورای راهبردی آموزش‌های نوین مهارتی برای پیش‌بینی نیازهای آینده بازار کار و تعریف رشته‌های تحصیلی مرتبط طراحی شده است.

به گفته زمانی‌پور، مهارت‌هایی مانند مدیریت بحران، ارتباطات مؤثر و کار تیمی که برای موفقیت در محیط کار حیاتی هستند، در دستور کار جدی این دانشگاه قرار گرفته‌اند.