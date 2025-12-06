استاندار کرمان: دانشجویان در خط مقدم بررسی موضوعات کلان کرمان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در هفتمین جشنواره علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیامنور استان کرمان و در آستانه روز دانشجو گفت: گستردگی واحدهای دانشگاه پیامنور در نقاط مختلف کشور به توسعه عدالت آموزشی، دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی و دانشگاهی، ایجاد ظرفیتهای خوب در آموزش از راه دور و تربیت نیروی انسانی فرهیخته و متخصص کمک کرد.
وی افزود: دانشجویان، نقشی انتقادی همراه با چشمانی بینا و باز نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند و میتوانند بسیاری از مسائل را تحلیل کنند و با مطالبه گری، جامعه را در برابر انحرافات مصون بدارند.
طالبی، با اشاره به کنشگری علمی دانشجویان نسبت به موضوعات درگیر استان ادامه داد: دانشجویان باید در خط مقدم بررسی موضوعات کلان استان کرمان و تبیین آنها در سطح جامعه و همچنین اندیشهورزی نسبت به نیازها و چالشهای استان باشند و موضوعاتی را که مردم با آنها درگیر هستند را به خوبی شناخته و راه حل پیدا کنند.
استاندار کرمان، اندیشهورزی دانشجویان در موضوعات و مسائل مختلفی استان از جمله آب، انرژی، معدن، گردشگری و غیره را مورد تاکید قرار داد و گفت: رویکرد استان کرمان در حمایت از پایاننامههای دانشجویی نسبت به مسائل استان است و حمایت لازم را خواهیم داشت تا بخشی از مسائل و نظام مسائل استان را با کمک دانشجویان حل کنیم.
طالبی، از رسالت دانشجویان در مهارتآموزی و کارآفرینی گفت و ادامه داد: توسعه زمانی محقق میشود که نیروی انسانی متناسب با راهبردها را داشته باشیم.
استاندار کرمان با اشاره به نقش امیدآفرینی و مسئولیت پذیری دانشجویان در جامعه افزود: با چالشهایی روبرو هستیم که جمعیت اندیشمند و فرهیخته بهتر از هر کسی میتواند نسبت به آنها واکنش داشته و پیشران امید در جامعه باشند.
وی تصریح کرد: با امید میتوان افقهای روشن را به نظاره نشست و اینکه جامعه انسجام خود را از دست ندهد و با امید به حرکت خود ادامه دهد، مسئولیت مشترک ما و شما است.
استاندار کرمان با اشاره به سند کرمان برفراز ادامه داد: دانشگاه پیامنور به جهت گستردگی و تعداد بالای دانشجو، میتواند نقش خوبی در در این راستا در استان کرمان دنبال کند و همکاری و تعامل نزدیک با مجموعه استانداری و دستگاهها در قالب کارگروههای مشترک میتوان داشت تا پروژههای مبتنی بر نیازهای استان در قالب طرحهای کوچک و اثرگذار را تعریف و دانشگاه پیش قدم در اجرا باشد.
طالبی، شکلگیری سامانههای دانشجویی جهت طرح مسائل و راهحلها را مطرح کرد و گفت: استانداری حمایت لازم را از این مسائل خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در مسیر تحول استان کرمان در حوزه فناوری و مدیریت برنامهریزی، پیامنور میتواند کمک دهنده باشد؛ گفت: خودمان را کنار دانشگاهها و دانشجویان میبینیم.
گفتنی است در این مراسم از ۱۵۰ دانشجوی برتر علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیامنور استان کرمان تجلیل شد.
