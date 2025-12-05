  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

امام جمعه جوپار: دانشجویان قشر علمی و آینده‌ ساز کشور هستند

جوپار- امام جمعه جوپار گفت: دانشجویان قشر علمی و آینده‌ ساز کشور هستند و پیشرفت کشور در گرو تحولی است که دانشجویان در عرصه علمی کشور ایجاد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه شهر جوپار خطاب به جنبش دانشجویی بیان کرد: جنبش دانشجویی برای تداوم نقش فعال خود در انقلاب اسلامی باید چند اصل اساسی را رعایت کند.

وی افزود: دانشجو باید با نگاه ژرف‌اندیش به هویت خود و محیط پیرامونی، مانع فاصله گرفتن خود از واقعیت جامعه و خواسته‌های واقعی مردم شود و باید خود را از وابستگی به جریان‌ها و احزاب سیاسی رها کند چرا که این وابستگی منع آزاداندیشی است و در مواقعی باعث موضع‌گیری خلاف منافع ملی می‌شود.

امام جمعه جوپار، ادامه داد: دانشجو برای پیشرفت کشور باید خود را به نظام محاسباتی رهبر جامعه نزدیک کند، توانمندی‌های خود را تقویت کند و با احساس مسئولیت انقلابی از ظرفیت‌های علمی و انسانی متناسب با شرایط زمان برای پیشرفت کشور استفاده کند.

حجت‌الاسلام صافی‌زاده، همچنین گفت: از نگاه رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در دهه ۹۰ بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد، شرطی کردن آن به اراده بیگانگان بود.

وی افزود: برخی مسئولان، چشم امید به مذاکره و لبخند طرف‌های غربی دوختند و کشور را در بلاتکلیفی نگه داشتند که این انتظار بی‌نتیجه، تولید را فلج کرد و سرمایه‌گذاری را متوقف نمود.

امام جمعه جوپار تأکید کرد: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که حل مشکلات اقتصادی با تنبلی، بی‌حالی و مدیریت روزمره ممکن نیست و آنچه لازم است، کار جهادی، با پشتوانه علمی و کارشناسی است.

وی افزود: ملت ایران ملتی صبور، مقاوم و توانمند است، اما جامعه امروز همین اندازه که به چنین مردمی نیازمند است، مدیرانی قوی، جهادی و با اعتماد به توان داخلی است که به جای گفتن «نمی‌توانیم»، راه برون رفت از مشکلات را بیابند.

