امام جمعه جوپار: دانشجویان قشر علمی و آینده‌ ساز کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه شهر جوپار خطاب به جنبش دانشجویی بیان کرد: جنبش دانشجویی برای تداوم نقش فعال خود در انقلاب اسلامی باید چند اصل اساسی را رعایت کند.
وی افزود: دانشجو باید با نگاه ژرفاندیش به هویت خود و محیط پیرامونی، مانع فاصله گرفتن خود از واقعیت جامعه و خواستههای واقعی مردم شود و باید خود را از وابستگی به جریانها و احزاب سیاسی رها کند چرا که این وابستگی منع آزاداندیشی است و در مواقعی باعث موضعگیری خلاف منافع ملی میشود.
امام جمعه جوپار، ادامه داد: دانشجو برای پیشرفت کشور باید خود را به نظام محاسباتی رهبر جامعه نزدیک کند، توانمندیهای خود را تقویت کند و با احساس مسئولیت انقلابی از ظرفیتهای علمی و انسانی متناسب با شرایط زمان برای پیشرفت کشور استفاده کند.
حجتالاسلام صافیزاده، همچنین گفت: از نگاه رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین آسیبهایی که در دهه ۹۰ بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد، شرطی کردن آن به اراده بیگانگان بود.
وی افزود: برخی مسئولان، چشم امید به مذاکره و لبخند طرفهای غربی دوختند و کشور را در بلاتکلیفی نگه داشتند که این انتظار بینتیجه، تولید را فلج کرد و سرمایهگذاری را متوقف نمود.
امام جمعه جوپار تأکید کرد: رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که حل مشکلات اقتصادی با تنبلی، بیحالی و مدیریت روزمره ممکن نیست و آنچه لازم است، کار جهادی، با پشتوانه علمی و کارشناسی است.
وی افزود: ملت ایران ملتی صبور، مقاوم و توانمند است، اما جامعه امروز همین اندازه که به چنین مردمی نیازمند است، مدیرانی قوی، جهادی و با اعتماد به توان داخلی است که به جای گفتن «نمیتوانیم»، راه برون رفت از مشکلات را بیابند.
نظر شما