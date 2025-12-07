مقدم: دانشجویان پیشگامان تحول و امید در مسیر آینده ایران اسلامی هستند

احمد علی مقدم، در آستانه شانزدهم آذر روز دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک این روز به جامعه دانشگاهی گفت: روز دانشجو یادآور روحیه بیداری، مسئولیتپذیری و آزادیخواهی جوانان این سرزمین است، نسلی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای دینی، ملی و استقلال کشور ایستاده است.
وی افزود: از شهدای ۱۶ آذر ۱۳۳۲ تا شهدای علمی و مدافع حرم امروز همه دانشجویان و جوانان کشور با خون خود ثابت کردهاند که دانشگاه سنگر ایمان، علم و بصیرت است و اگر این سرمایه عظیم انسانی به درستی هدایت شود، میتواند موتور محرک پیشرفت کشور در همه عرصهها باشد.
عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی با تأکید بر نقش جوانان در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند اندیشههای نو و تلاش مؤثر جوانان است.
وی افزود: دانشجویان ما باید ضمن حفظ آرمانهای امام و انقلاب به میدان عمل بیایند و کارآفرینی کنند، پژوهشهای کاربردی انجام دهند و راهحلهای بومی برای مشکلات کشور ارائه دهند.
مقدم، با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی همواره از بیداری نسل جوان بیم دارند تصریح کرد: دشمن میکوشد امید را از دل جوانان بگیرد، اما دانشجویان متعهد و مؤمن با اتکا به توکل الهی و خودباوری این امید را زنده نگه میدارند و آیندهسازان ایران قوی خواهند بود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان یادآور شد: امروز روز دانشجو تنها یک گرامیداشت نیست، بلکه تجدید عهدی است با علم، ایمان، آرمانگرایی و مسئولیت اجتماعی است؛ روزی که جوان مؤمن ایرانی باید بار دیگر فریاد بزند که علم، اخلاق و عدالت، سه پایه ساختن فردای روشن ایران اسلامی هستند.
این کارشناس سیاسی تاکید کرد: امروز که جهان با تحولات سریع علمی و فناورانه روبهروست نقش دانشجوی ایرانی از همیشه پر رنگتر است و نسل جوان دانشگاهی باید نه تنها در عرصه علم، بلکه در اخلاق، هویت ملی و مسئولیت اجتماعی نیز پیشگام باشد.
مقدم، افزود: دانشگاه اگر با روح عدالتخواهی و خودباوری جوانان همراه باشد میتواند زمینهساز تحول بزرگ در اقتصاد و فرهنگ کشور شود، تحولی که ریشه در ایمان، عشق به ایران و تلاش برای پیشرفت دارد.
