به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با مدیر اجرایی جشنواره تئاتر فجر در استان کرمان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی جشنواره‌های هنری، بر ضرورت نگاه بلندمدت به این رویدادها تأکید کرد و اظهار داشت: جشنواره‌ها باید دستاوردهای قابل توجهی برای شهر و استان کرمکان به همراه داشته باشند و به گونه‌ای برگزار شوند که اثرگذاری مستمر و ماندگاری در جامعه فرهنگی استان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف مستلزم اندیشیدن فراتر از برنامه‌های مقطعی است، افزود: ایجاد یک تحول جدی در فضای شهری و افزایش تأثیرگذاری در حوزه هنر از الزامات برگزاری موفق جشنواره‌هاست و در این مسیر، حمایت مجموعه مدیریت استان نیز وجود خواهد داشت.

طالبی، در ادامه بر ضرورت مشارکت گسترده تمامی نهادها تأکید کرد و اظهار داشت: درگیر شدن همه بخش‌های شهر و استان کرمان در رویدادهای ملی و بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار کرمان نقش اطلاع‌رسانی و تبلیغات را در برگزاری مطلوب این مراسم‌ها کلیدی دانست و بر لزوم ارائه ایده‌هایی که بتواند تمامی شهر را درگیر این رویداد کند؛ تأکید کرد.

‌