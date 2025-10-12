استاندار کرمان: نقش آفرینی دانشگاه ها در توسعه استان کرمان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی استان کرمان گفت: نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه استان کرمان و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان باید تقویت شود.

وی افزود: خوشبختانه دانشگاه‌های استان کرمان در کشور دارای جایگاه و رتبه‌ای خوب و قابل قبول هستند.

وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به مسائل رفاهی و صنفی دانشجویان اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، نیازمند آرامش و امنیت در محیط‌های دانشجویی هستیم و مسائل مربوط به خوابگاه‌ها و امکانات رفاهی دانشجویان باید با جدیت توسط رؤسای دانشگاه‌ها پیگیری و برنامه‌ریزی شود.

استاندار کرمان با اشاره به کمبودهای زیرساخت‌ها در برخی دانشگاه‌ها، خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها گفت: رؤسای دانشگاه‌ها باید خود را مسئول تأمین امکانات مورد نیاز دانشگاه بدانند و تنها بهانه نداشتن اعتبار کافی نیست؛ هنر رئیس دانشگاه آن است که بتواند از منابع مختلف، ظرفیت‌هایی برای دانشگاه فراهم کند.

استاندار کرمان بر لزوم زمینه‌سازی برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو و اندیشه‌ورزی در تشکل‌های دانشجویی می‌تواند به ساماندهی حرکت‌های اجتماعی سالم در سطح استان کمک کند.

طالبی، افزود: امروز نیازمند دانشجویانی فعال، پویا و حساس نسبت به مسائل روز کشور و استان هستیم.

استاندار کرمان، اقتصاد دانش‌بنیان را از اولویت‌های بزرگ این استان عنوان کرد و افزود: در سفر معاون علمی رئیس‌جمهور به استان، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از محل اعتبارات مالیاتی مصوب شد که این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

طالبی، بر لزوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های امنیتی، حاکمیتی و دانشگاه‌ها برای مدیریت مناسب مسائل دانشجویی تأکید و تصریح کرد: اگر هر دستگاهی به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، ممکن است به گسترش بحران کمک کند.