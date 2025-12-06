فیلم کوتاه «آمیگدال» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آمیگدال» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی کیانارثی در ژانر تریلر روانشناختی آماده نمایش شد.
فیلمنامه این فیلم به قلم مریم بحرالعلومی، بر اساس کتاب «آمیگدال خود را اهلی کنید» نوشته کاترین امپیتمن به نگارش درآمده و میثاق جمشیدی، شوکا دولتشاهی، محمدرضا کیانارثی، مانا سمیعیراد، افرا خیابانی بازیگران آن هستند.
علی کیانارثی که به عنوان مدیر صدابرداری در سینما فعالیت حرفهای دارد، پیش از «آمیگدال»، ساخت آثاری چون «تریپلکس» در ژانر وحشت و «آنجلّو» در ژانر کمدی فانتزی را در کارنامه فیلمسازی خود دارد.
«آمیگدال» به صورت مشترک توسط علی کیانارثی و انجمن سینمای جوانان به تولید رسیده و در حاشیه شهرستان رباط کریم مقابل دوربین رفته است.
عوامل سازنده این اثر عبارتند از کارگردان و تهیهکننده: علی کیانارثی، نویسنده فیلمنامه: مریم بحرالعلومی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: کاوه ایمانی، مدیر صدابرداری: کاوه دیداری، طراح گریم: مرتضی کهزادی، طراح صحنه: امیرحسین حداد، طراح لباس: مژگان عیوضی، طراحی و ترکیبصدا: اردلان کیانارثی، آهنگساز: محمد احمدینبی، مشاور روانشناس: روشنک نراقی، گرافیست و طراح پوستر: آرش وکیلزاده، عکاس: محمد گلمحمدی، برنامهریز و دستیار کارگردان: حمید بابالحوائج، منشیصحنه: سپیده کریمخانی، دستیار اول فیلمبردار: سعید خمیسآبادی، مجریان گریم: محبوبه تاتلاری، سروش عباسی، دستیارصحنه: حمزه رحمانی، دستیارصدابردار: شایان بناییفرد، گروه فیلمبرداری: مسلم میرشکاری، فردین صلاحی، امیرارسلان جلالی، اصلاحرنگ: آرش کاظمزاده، پشتیبانی تجهیزات فنی: شرکت مشار ایران، مدیر تدارکات: پیمان عفتمنش، مدیر روابط عمومی: زهرا دمزآبادی، مشارکت: انجمن سینمای جوانان ایران، مجریطرح و تولید: بحرفیلم.
