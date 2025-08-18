  1. هنر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

انتشار پوستر «تابستانی که برف آمد» در آستانه اکران

پوستر فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بحرفیلم، پوستر رسمی فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ و تهیه‌کنندگی مریم بحرالعلومی در آستانه اکران عمومی اثر رونمایی شد.

طراحی نمایه و پوستر فیلم که پیش از این در اروپا اکران داشته، توسط آرش وکیل‌زاده انجام گرفته است.

«تابستانی که برف آمد» از پنجم شهریور روی پرده سینماهای «گروه هنر و تجربه» در سراسر کشور خواهد رفت و رضا اخلاقی‌راد، نوشین مسعودیان، غزل شجاعی، امین ایمانی، محمد حیدری، روژان ایرجی و شیرین آقاکاشی، با معرفی مانی پارسا بازیگران فیلم هستند.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از: کارگردان: نسیم فروغ، تهیه‌کننده و مشاور کارگردان: مریم بحرالعلومی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، مدیر صدابرداری: علی کیان‌ارثی، نویسنده: فاطیما اباحمزه، تدوینگر: سینا گنجوی، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی‌نژاد، آهنگساز: روزبه نعمت‌الهی، طراح چهره‌پردازی: امید گل‌زاده، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری و مژگان عیوضی، اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی و آرش کاظم‌زاده، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: امید همتی‌فراز، منشی‌صحنه: منا علامه‌امیری، طراح گرافیک: آرش وکیل‌زاده، عکاس: علی یعقوبی، فیلم پشت‌صحنه: مریم ورزی، دستیار دوم کارگردان: افشین اصلانی، طراح تیتراژ: امیررضا آقابابایی، روابط عمومی پخش: تبسم کشاورز، مدیر تدارکات: بهمن صدیق، حامی مالی: شرکت وندیک، محصول: بحرفیلم.

ندا زنگینه

