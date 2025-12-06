به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خشکسالی بی سابقه همدان اظهار کرد: چنین وضعیتی در نیمقرن گذشته سابقه نداشته، از اول مهرماه تا امروز، مجموع بارش اندازهگیریشده در استان فقط دو میلیمتر و هفت صدم میلیمتر بوده است.
وی افزود پاییز امسال حتی از تابستان نیز خشکتر بوده و استان همدان طی حدود دو ماه و نیم اخیر هیچ بارش مؤثری دریافت نکرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با اشاره به افت شدید بارشها نسبت به شاخصهای بلندمدت گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش بارندگی ۹۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۹۸ درصد بوده است؛ در حالی که در سال آبی گذشته، بارش استان در این بازه زمانی به ۵۱ میلیمتر رسیده بود و میانگین بلندمدت نیز حدود ۸۱ میلیمتر است.
اخلاصمند درباره وضعیت ایستگاههای بارانسنجی نیز توضیح داد که بیشترین میزان بارش مربوط به ایستگاه آقکهریز در محدوده مطالعاتی همدان–بهار و حوضه آبریز قرهچای بوده است؛ جایی که شش میلیمتر بارندگی گزارش شده است. در مقابل، ایستگاه وسج در محدوده مطالعاتی نهاوند و حوضه آبریز کرخه، هیچ بارشی را در این مدت ثبت نکرده است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این روند، بیان کرد: در صورت ادامه کاهش بارشها، منابع آبی استان همدان با تهدید جدی روبهرو میشود.
اخلاصمند از شهروندان خواست مصرف آب را مدیریت کنند و افزود: شرایط کنونی ایجاب میکند همه ما با دقت و رعایت الگوهای مصرف، از بروز بحران عمیقتر در منابع آب جلوگیری کنیم.
