به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بارشهای استان در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اظهار کرد: سامانه بارشی فعال در روزهای گذشته اگرچه موجب افزایش نسبی میزان بارندگی شد، اما نتوانست کاهش بارشهای پاییزی را جبران کند.
وی افزود: میانگین بلندمدت بارش استان همدان در دوره مشابه ۹۴ میلیمتر بوده که اختلاف محسوس آن با میزان بارندگی امسال، بیانگر تداوم شرایط کمبارشی در استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به مقایسه بارشها با سال آبی گذشته تصریح کرد: در مدت مشابه سال پیش، میانگین بارندگی استان ۵۴ میلیمتر ثبت شد که بارشهای امسال نسبت به آن نیز ۲۷ درصد کاهش نشان میدهد.
اخلاصمند بیشترین میزان بارش استان را مربوط به محدوده مطالعاتی نهاوند در حوضه کرخه و ایستگاه وسج دانست و گفت: در این ایستگاه ۵۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده، در حالی که میانگین بلندمدت آن ۱۰۲ میلیمتر است.
وی کمترین میزان بارش را مربوط به محدوده مطالعاتی رزن قهاوند در حوضه قرهچای و ایستگاه قهاوند عنوان کرد و افزود: میزان بارندگی این ایستگاه ۲۶ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و نسبت به بلندمدت ۶۲ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان همچنین با اشاره به وضعیت بارندگی در ایستگاه سد اکباتان گفت: در این محدوده ۳۴ میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۶۴ درصد کاهش را نشان میدهد.
