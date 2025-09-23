به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند با اشاره به کاهش بارندگیها اظهار کرد: میانگین بارشهای سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ استان با ثبت ۲۸۵.۲ میلیمتر، نسبت به سال قبل ۳۰ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۷ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: میانگین بلندمدت بارشهای استان ۳۴۵ میلیمتر است، این در حالی است که در سال آبی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ به طور میانگین ۴۰۷.۳ میلیمتر بارش ثبت شده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان بیشترین میزان بارش سال آبی گذشته را مربوط به محدوده مطالعاتی نهاوند، حوضه آبریز کرخه، ایستگاه وراینه دانست که با ثبت ۴۳۴ میلیمتر، نسبت به سال قبل ۲۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۱ درصد کاهش داشته است.
اخلاصمند کمترین بارش را در محدوده مطالعاتی رزن–قهاوند، حوضه آبریز قرهچای و ایستگاه قهاوند عنوان کرد و گفت: این ایستگاه با ثبت ۲۰۸ میلیمتر بارش، نسبت به سال آبی پیشین ۴۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۸ درصد کاهش داشته است.
وی وضعیت محدوده مطالعاتی همدان–بهار، حوضه قرهچای، ایستگاه سد اکباتان را مشابه دیگر نقاط استان دانست و افزود: میزان بارش ثبتشده در سد اکباتان ۲۶۲ میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۶ درصد کاهش نشان میدهد.
