ذخیره سد اکباتان به نصف کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند با اشاره به کاهش محسوس بارندگیها در استان همدان طی سال آبی جاری اظهار کرد: میزان بارندگی تجمعی در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برابر با ۲۸۵ میلیمتر ثبت شده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ میلیمتر و در متوسط بلندمدت ۳۴۴ میلیمتر بوده است.
وی افزود: این آمار نشاندهنده کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته و کاهش ۱۷ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت است.
اخلاصمند بارش استان همدان را متعلق به محدوده مطالعاتی نهاوند (ایستگاه وراینه) با ۴۳۴ میلیمتر دانست که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱ درصد کاهش دارد.
به گفته وی، کمترین بارش نیز در محدوده مطالعاتی رزن-قهاوند (ایستگاه قهاوند) با ۲۰۸ میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۷ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان افزود: ایستگاه سد اکباتان در محدوده مطالعاتی همدان-بهار با ۲۶۲ میلیمتر بارندگی طی سال آبی جاری، نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۶ درصد کاهش را تجربه کرده است.
اخلاصمند با بیان اینکه ذخیره فعلی سد اکباتان کمتر از ۱۷ میلیون متر مکعب است، گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون متر مکعب بود.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش منابع آبی، ضروری است شهروندان با مدیریت مصرف، شرکت آب منطقهای را در تأمین پایدار آب شرب یاری دهند تا در صورت تداوم خشکسالی در سال آینده، مشکلی در تأمین آب همدان ایجاد نشود.
