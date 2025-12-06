هشدار تهدید سایبری اپل و گوگل به کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اپل و گوگل از جمله چند شرکت فناوری هستند که معمولاً وقتی تشخیص دهند کاربران هدف هکرهای مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند، به آنها هشدار می‌دهند. اپل اعلام کرد این هشدارها در دوم دسامبر سال جاری میلادی صادر شده اند اما جزئیات اندکی درباره تهدیدهای مذکور فاش کرد و به این سوال که چه تعداد از کاربران هدف قرار گرفته بودند یا اینکه چه فردی فرایند نظارت را کنترل می‌کند، پاسخی نداده است. اپل در همین راستا اعلام کرد: تا به امروز، ما در مجموع به کاربران بیش از ۱۵۰ کشور هشدار داده‌ایم.

گوگل در سه دسامبر در بیانیه ای اعلام کرد به تمام کاربرانی که هدف جاسوس افزار Intellexa قرار گرفته هشدار داده است. به گفته گوگل، این حملات «چند صد حساب کاربری در کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، قزاقستان، آنگولا، مصر، ازبکستان، عربستان سعودی و تاجیکستان» را در بر می‌گرفت.

گوگل در بیانیه ای اعلام کرد Intellexa یک شرکت اطلاعات سایبری و تحت تحریم دولت آمریکا است اما در حال دور زدن تحریم‌ها و ادامه فعالیت است.

موج پیشین هشدارها به تیتر خبرهای سراسر جهان تبدیل شد و سازمان‌های دولتی از جمله اتحادیه اروپا را وادار به تحقیق در این زمینه کرد.