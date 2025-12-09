دخالت کاخ سفید در فروشگاه های اپ به شکایت منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توسعه دهندگان، توسعه دهندگان اپلیکیشن ICEBlock که فعالیتها و مکان مأموران اجاره مهاجرت و گمرک آمریکا را نشان میداد، از دولت فدرال آمریکا شکایت کرده و مدعی شده اند تهدیدهای غیرقانونی مقامات دولتی به حذف این برنامه از فروشگاههای اپ منجر شده است.
محور این شکایت نقض آزادیهای بیان است و دولت آمریکا را متهم میکند در ماه اکتبر اپل را وادار کرده اپ مذکور را حذف کند. گوگل نیز در همین بازه زمانی حذف اپ های مشابه را آغاز کرد.
جاش آرون توسعه دهنده این اپ در واکنش به اقدامات دولت ترامپ برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به آمریکا، آن را ساخت. ICEBlock به کاربران امکان میدهد مکان مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را روی نقشه تعیین و یادداشتهایی مانند اینکه آنها چه لباسی پوشیده اند یا چه خودرویی میرانند را به اشتراک بگذارند. در مرحله بعد اپ به کاربران در شعاع پنج مایلی محل رصد مأموران هشدار میداد.
کاخ سفید این اپ را تحریک به خشونت بیشتر علیه مأموران اداره گمرک و مهاجرت دانست و خواستار حذف آن شده بود.
آرون در این باره به نشریه نیویورک تایمز گفت: درسی که همه باید از این موضوع بگیریم آن است که وقتی میبینیم دولت کار اشتباهی انجام میدهد، وظیفه همه ماست که مقابل آن بایستیم.
