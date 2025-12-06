به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه زمستان و کاهش علوفه در زیستگاه‌ها، یکی از کشاورزان خیر و دوستدار محیط زیست با اقدامی داوطلبانه، مقداری علوفه دامی را در قالب طرح نذر طبیعت به پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته اهدا کرد.

این محموله علوفه با همکاری جمعی از دوستداران طبیعت و محیط زیست به این پارک منتقل و توسط محیط‌بانان در نقاط مناسب زیستگاه برای تغذیه حیات‌وحش در فصل زمستان تخلیه و توزیع خواهد شد.

عبداله قبادپور مسئول پارک ملی موته ضمن تقدیر از این اقدام نیکوکارانه گفت: اقدام خیرخواهانه طبیعت‌دوستان در قالب نذر طبیعت، نقش مهمی در حفظ تعادل غذایی حیات‌وحش و پیشگیری از تعارض آن‌ها با مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی دارد.

وی افزود: چنین مشارکت‌هایی نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری فرهنگ زیست‌محیطی در میان جوامع محلی است و این پارک از هرگونه همکاری مردمی برای حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند موته استقبال می‌کند.