به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه زمستان و کاهش علوفه در زیستگاهها، یکی از کشاورزان خیر و دوستدار محیط زیست با اقدامی داوطلبانه، مقداری علوفه دامی را در قالب طرح نذر طبیعت به پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش موته اهدا کرد.
این محموله علوفه با همکاری جمعی از دوستداران طبیعت و محیط زیست به این پارک منتقل و توسط محیطبانان در نقاط مناسب زیستگاه برای تغذیه حیاتوحش در فصل زمستان تخلیه و توزیع خواهد شد.
عبداله قبادپور مسئول پارک ملی موته ضمن تقدیر از این اقدام نیکوکارانه گفت: اقدام خیرخواهانه طبیعتدوستان در قالب نذر طبیعت، نقش مهمی در حفظ تعادل غذایی حیاتوحش و پیشگیری از تعارض آنها با مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی دارد.
وی افزود: چنین مشارکتهایی نشاندهندهی شکلگیری فرهنگ زیستمحیطی در میان جوامع محلی است و این پارک از هرگونه همکاری مردمی برای حفاظت از زیستگاههای ارزشمند موته استقبال میکند.
