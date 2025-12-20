  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

فیلم هجوم آهوان موته قدیمی است؛پایداری وضعیت حیات‌وحش منطقه

اصفهان - مسئول پارک ملی و حیات‌وحش موته با رد شایعات مطرح‌شده درباره گرسنگی آهوان، گفت: فیلم منتشرشده در فضای مجازی مربوط به حدود پنج سال گذشته است.

عبدالله قبادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فیلم منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر هجوم آهوان پارک ملی و حیات‌وحش موته به حاشیه جاده به دنبال گرسنگی اظهار کرد: این فیلم مربوط به حدود پنج سال گذشته است و ارتباطی با شرایط فعلی منطقه ندارد.

وی افزود: متأسفانه انتشار چنین تصاویر قدیمی باعث ایجاد نگرانی در میان مردم می‌شود و در برخی مواقع موجب هجوم افراد به منطقه و حتی سوءاستفاده برخی طمعکاران شده است، آن هم در شرایطی که در آن مقطع، نیروی حفاظتی منطقه محدود بوده است.

مسئول پارک ملی و حیات‌وحش موته تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت حیات‌وحش منطقه، به‌ویژه گونه راه‌راه، کاملاً تحت کنترل است و هیچ‌گونه شرایط بحرانی در این زمینه وجود ندارد. تمهیدات لازم اندیشیده شده و ذخیره‌سازی علوفه به میزان کافی انجام شده است، به‌گونه‌ای که کمبودی در تأمین غذای حیات‌وحش احساس نمی‌شود.

قبادپور ادامه داد: علاوه بر علوفه دستی ذخیره‌شده، علوفه‌های طبیعی موجود در زیستگاه‌ها نیز برای تغذیه جانوران کفایت می‌کند و شرایط زیستی گونه‌های جانوری منطقه در وضعیت پایدار قرار دارد.

وی تأکید کرد: نگرانی جدی در خصوص تأمین خوراک حیات‌وحش موته وجود ندارد و مدیریت منطقه به‌صورت مستمر و میدانی در حال پایش شرایط زیستگاه و وضعیت جانوران است.

