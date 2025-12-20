عبدالله قبادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فیلم منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر هجوم آهوان پارک ملی و حیات‌وحش موته به حاشیه جاده به دنبال گرسنگی اظهار کرد: این فیلم مربوط به حدود پنج سال گذشته است و ارتباطی با شرایط فعلی منطقه ندارد.

وی افزود: متأسفانه انتشار چنین تصاویر قدیمی باعث ایجاد نگرانی در میان مردم می‌شود و در برخی مواقع موجب هجوم افراد به منطقه و حتی سوءاستفاده برخی طمعکاران شده است، آن هم در شرایطی که در آن مقطع، نیروی حفاظتی منطقه محدود بوده است.

مسئول پارک ملی و حیات‌وحش موته تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت حیات‌وحش منطقه، به‌ویژه گونه راه‌راه، کاملاً تحت کنترل است و هیچ‌گونه شرایط بحرانی در این زمینه وجود ندارد. تمهیدات لازم اندیشیده شده و ذخیره‌سازی علوفه به میزان کافی انجام شده است، به‌گونه‌ای که کمبودی در تأمین غذای حیات‌وحش احساس نمی‌شود.

قبادپور ادامه داد: علاوه بر علوفه دستی ذخیره‌شده، علوفه‌های طبیعی موجود در زیستگاه‌ها نیز برای تغذیه جانوران کفایت می‌کند و شرایط زیستی گونه‌های جانوری منطقه در وضعیت پایدار قرار دارد.

وی تأکید کرد: نگرانی جدی در خصوص تأمین خوراک حیات‌وحش موته وجود ندارد و مدیریت منطقه به‌صورت مستمر و میدانی در حال پایش شرایط زیستگاه و وضعیت جانوران است.